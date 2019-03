Amici 18, Andreas Muller si sbilancia con un concorrente: la sorpresa

Andreas Muller scrive un messaggio a un concorrente di Amici 18

Andreas Muller ha scritto un messaggio a Federico Milan, il ballerino di Amici 18 voluto fortemente da Timor Steffens. Andreas ha sempre cercato di intervenire il meno possibile, ma non ha resistito quando ha visto danzare Federico. Una coreografia-bomba, che gli ha permesso di ricevere dei voti alti. Non però così alti da poter accedere direttamente al Serale di Amici 2019. La strada, per lui (e per altri), è ancora lunga e accidentata. Può contare comunque su Veronica Peparini e Timor Steffes, che stravedono per lui; anche ad Alessandra Celentano non sembra dispiacere.

Amici 18 news, i complimenti di Andreas a Federico Milan

Questo è stato il messaggio che ha scritto Andreas a Federico tramite una Instagram stories: “Sono sempre stato abbastanza in silenzio, senza prendere troppe posizioni a favore degli allievi di quest’anno. Ma voglio dire solamente a Federico che hai spaccato!”. Federico sta uscendo pian piano dal suo guscio: i telespettatori lo stanno conoscendo meglio non solo come ballerino, ma anche come persona (ha fatto una confessione importante sul suo passato).

Le parole di Federico Amici dopo la puntata

Federico di Amici 18 è soddisfattissimo per la sua ultima performance: “Quando ballo questo pezzo, scarico ogni mia debolezza e timore, mi sento una macchina, una macchina che solo io posso guidare, che decide come sentirsi. E io qui mi sento la persona più forte del mondo”. Federico è sempre più vicino al Serale di Amici 18 così come Miguel Chavez, che ha ricevuto delle parole particolari. Critica, invece, la situazione di Mowgly, visto che Alessandra Celentano ha detto che ha intenzione di “sbatterlo fuori”! Quali saranno i concorrenti di Amici di Maria De Filippi che giungeranno all’ultima fase del talent show? Potremmo assistere presto a un nuovo meccanismo, visto che non tutti potranno ottenere la media del “9”.