Amici eliminato Mowgly? Bloccato dalla Celentano: “Ti sbatto fuori”

Mowgly eliminato da Amici 18? Alessandra Celentano furiosa

Mowgly rischia grosso. Ha superato il limite. E Alessandra Celentano non sa più cosa fare per fargli capire che deve seguire tutte le sue indicazioni. Ancora una volta Mowgly ha avuto qualcosa da ridire sulle coreografie assegnate dalla Maestra: quest’ultima vuole che si cimenti in una di latino-americano. Mowgly ha riso per tutto il tempo, non si è impegnato minimamente (anche Natalia Titova era sul punto di spazientirsi) e la Celentano è dovuta intervenire: “Basta! Fai il tuo lavoro! Stai facendo perdere tanto tempo a due professionisti. Mi hai scocciato!”. Anche il ballerino di Amici 18 non è riuscito a trattenersi: “Basta, lei è fissata! Ma perché devo fare cose che non mi piacciono? Rudy ieri aveva ragione”.

Mowgly senza parole: cosa succederà adesso?

Delle parole che non hanno fatto altro che aumentare il nervosismo di Alessandra Celentano, che gli ha urlato contro: “Ti sbatto fuori! Faccio come ha fatto Timor con Marco“. Mowgly non ha saputo più cosa dire, tranne questo: “Anche le minacce adesso”. Per questo ballerino il Serale di Amici 2019 è sempre più lontano? Rudy Zerbi si è schierato dalla sua parte e ha avuto un’accesa discussione con la Celentano. Durante la puntata del sabato conosceremo meglio quale sarà il destino di Mowgly all’interno della scuola.

Concorrenti di Amici 2019 contro Mowgly

Mowgly ha poi chiesto agli altri concorrenti di Amici 18 se sta sbagliando e, per la stragrande maggioranza di loro, non merita il Serale. Il ballerino si è sentito tradito: “Sapete perché voi avete questo pensiero? Perché non vi è stata ancora rivolta contro una critica vera per qualcosa che non va. Io invece ho preso m…a da quando sono entrato!”. Tutto questo è successo mentre Jefeo si è rinchiuso in bagno e mentre Miguel ha confessato che Timor si è allontanato da lui.