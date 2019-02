Amici 18, Jefeo piange e si chiude in bagno: “Non ce la faccio più”

News Amici 2019, Jefeo in crisi: ecco cosa è successo

Jefeo di Amici 18 sta attraversando delle giornate particolari. Il percorso nel talent show lo ha cambiato molto e non riesce ancora a capire dove arriverà… Il Serale sembra sicuro, per lui, eppure è in crisi. Ha paura di sbagliare, ha paura di fallire e non vuole dare una delusione alla sua famiglia, che ha sempre creduto in lui. Non è la prima volta che ha queste crisi, il cantante, ma siamo certi che riuscirà a superare tutto anche questa volta. Dalla sua parte ha dei compagni che non lo lasceranno mai solo, come Mowgly che, non appena lo ha visto in lacrime e rinchiuso in bagno, gli ha chiesto cos’è che non andasse.

La confessione di Jefeo ad Amici 18

Durante una delle sue ultime lezioni di canto, Jefeo ha confessato: “Mi sento sincero con me stesso. Mi sento più centrato. Mi sento più in gamba. Quando sei a casa tua, ti sembra tutto normale, poi quando esci e sei da solo cominci a diventare più responsabile. Esce tutto fuori, anche le debolezze. Questo è un periodo strano”. Mowgly – che adesso rischia seriamente di venire eliminato sabato – lo ha sostenuto e Jefeo si è lasciato andare: “Penso a un po’ di cose. Boh. Non ce la faccio più. Mi sento dentro stra-cresciuto. Ora mi sono accorto che ci sono delle responsabilità più grandi di me. Sono ossessionato dalla paura di fallire. Ho paura di tornare a casa e vedere le cose in peggio”.

Amici ultime notizie, nuovi litigi tra professori e allievi

Anche Miguel è in crisi (ma Timor gli ha voluto fare una sorpresa) così come Alessandro Casillo, che non è riuscito a trattenersi discutendo con Rudy. A pochi giorni dal Serale di Amici 18, si moltiplicano i litigi… Chi sarà il prossimo a essere bersagliato dai professori? Adesso tutti pensano a dare voti alti solo ai propri preferiti.