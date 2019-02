Amici 18, Alessandro Casillo infuriato con Rudy: “Basta! Non mi vuole”

Alessandro Casillo contro Rudy Zerbi ad Amici 18: lo scontro non è finito!

Alessandro Casillo non sa più che pesci pigliare! Rudy Zerbi (e non solo lui, c’è da dire) gli dà continuamente dei voti bassi. Delle insufficienze che pesano e che non gli permetterebbero di arrivare al Serale di Amici 18. La media del “9” è un miraggio. Alessandro è ben consapevole di questo e confida in un nuovo meccanismo che gli possa dare la possibilità di accedere alla prossima fase del talent show. Solo il televoto potrebbe salvarlo! Ancora una volta è emerso che Rudy non apprezza il cantante e, durante l’ultima puntata del sabato, ha anche aggiunto che il suo inedito non gli piace per nulla. E per questo gli ha dato “4”. Un voto che comunque gli ha permesso di vincere la sfida contro Federica. Ma Alessandro non si accontenta – giustamente! – e vorrebbe convincere tutti i professori che vale davvero.

Amici 18, Alessandro Casillo non va al Serale? Lo sfogo

Se Giordana ha iniziato a collaborare con Tiziano Ferro, Alessandro Casillo non riesce a tagliare degli importanti traguardi nella scuola. Pensa che Rudy ce l’abbia con lui, che siano quindi delle “questioni personali” a spingerlo a votare sempre in quel modo; l’insegnante ha smontato questa sua convinzione, ma Alessandro non riesce ancora a capire quale sia davvero il motivo di quei voti bassi: “Basta! Non gli piaccio. Semplicemente non gli piaccio. Non mi ha mai dato un bel voto. Non sto nemmeno a fasciarmi la testa”.

Concorrenti Serale Amici 18: cantanti e ballerini a rischio

Alessandro Casillo di Amici 18 ha intenzione di reagire… ma ci riuscirà davvero? Questo è successo mentre Federico Milan ha fatto una confessione inaspettata sul suo passato. Tutti sono preoccupati di non accedere al Serale di Amici 2019: non solo Alessandro, ma anche Miguel Chavez, che oggi ha avuto la conferma che i professori hanno dei seri dubbi su di lui. Quali saranno i prossimi allievi che riceveranno la maglia verde?