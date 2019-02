Amici 18, Giordana Angi e Tiziano Ferro nuova collaborazione: “Felicità”

Giordana Angi e Tiziano Ferro, “Accetto miracoli” nuovo sodalizio artistico

Una nuova collaborazione tra Giordana Angi e Tiziano Ferro. Già in passato si è parlato molto di loro: Tiziano aveva prodotto Chiusa da te, un lavoro durato la bellezza di quattro anni. Il successo non è però mai arrivato davvero. Giordana non si è arresa, ha partecipato ad Amici 18 e adesso è tra le preferite della scuola… ma è anche una delle cantautrici preferite da Tiziano, tanto che quest’ultimo l’ha voluta come autrice (assieme ad Antonio Iammarino) del suo nuovo singolo Accetto miracoli, come ha fatto sapere su Instagram: “Fermo agli ostacoli, accetto miracoli. Grazie a Giordana Angi e ad Antonio Iammarino per aver scritto questa canzone con me. Non vedo l’ora di farvela ascoltare. Buona domenica!”. Non appena Tiziano Ferro ha fatto questi speciali ringraziamenti, Giordana si è lasciata andare a un lungo post su Instagram.

Amici 18 news, grande soddisfazione per Giordana Angi

“Per anni ho sognato di scrivere con uno dei miei cantautori preferiti. Per anni ho sognato di entrare ad Amici e cantare davanti a voi, per poter farvi conoscere i miei pensieri tramite le mie canzoni, la musica, la mia vita.

Tutto questo sta accadendo qui ed ora, nei miei occhi (e presuppongo sia realtà?) e, anche fosse un sogno, vi prego, non svegliatemi, almeno per un altro po’”. Giordana ha ricevuto dei ringraziamenti da Tiziano Ferro mentre Alberto Urso da Gemma Galgani, che è pazza di lui!

Giordana Angi Serale e importanti collaborazioni: successo annunciato per la cantante?

“In questa vita credo abbiamo l’obbligo di cercare la felicità e, affidandoci a ciò che ci anima e ci rende vivi, credo sia possibile individuare il tragitto per raggiungerla. Forse tutto ciò può racchiudersi in un verbo: sognare. Grazie, Amici di Maria De Filippi, siete casa. Grazie, Tiziano Ferro, è un onore per me. Grazie a tutti voi, rockers, che ci siete sempre”. Ha così continuato Giordana Angi su Instagram. La cantante di Amici 2019 sta già preparando altri brani: “E mentre ho tutte queste meravigliose notizie, io sono a casa mia e sto continuando a lavorare. La felicità!”. Continuerebbe anche la collaborazione tra Tish e Stash dei The Kolors… Quale sarà il prossimo pezzo che ci presenteranno? Magari un duetto?