Alberto Urso e Gemma Galgani, momento speciale: “Grata e commossa”

Amici 18, Alberto Urso riceve un messaggio speciale da Gemma Galgani

Gemma Galgani è una fan di Alberto Urso! Dopo l’ingresso del tenore, segue con ancora maggior interesse il talent show di Canale 5. Ha dunque un motivo in più per non perdersi nemmeno una puntata. Ama la lirica, ama Alberto e fa sempre il tifo per lui. Ha deciso di scrivere un messaggio speciale al ragazzo tramite una Instagram stories. Dopo averla vista mentre dispensava consigli a Lorenzo Riccardi, adesso è concentrata su Amici 18 e precisamente su Alberto. Cosa gli ha scritto?

Gemma Galgani, la dedica ad Alberto Urso di Amici 2019

“Grazie Amici per aver portato la lirica. Grata e commossa! La storia d’amore tra Tosca e Cavaradossi, una delle più belle storie d’amore resa con la musica ancora più struggente“. Questo è stato il messaggio di Gemma Galgani per Alberto Urso. Che pare però che non le abbia risposto. Il tenore ha fatto invece chiacchierare per l’ultimo gesto nei confronti di Tish, la sua ex fidanzata. E, non appena terminata la puntata, ha fatto una dedica al suo amico Umberto, dopo che quest’ultimo ha ottenuto la maglia per il Serale di Amici 2019: “Felice per te, fratellino”.

Alberto Urso, Serale certo per il tenore?

Albeto Urso non è riuscito ancora a ottenere un posto per il Serale di Amici 18. Ed è sempre vicinissimo al traguardo! Ci riuscirà la prossima settimana? Sembra impossibile invece accedervi per Mowgly, che ha contro di lui Alessandra Celentano (soprattutto dopo le ultime parole che le ha rivolto!). Mancano poche settimana e i professori diventano sempre più severi: vogliono che alla prossima parte del programma debbano accedere solo quei concorrenti che loro ritengono meritevoli. E intanto chi ha già la maglia verde pensa a come sorprendere pubblico e insegnanti con performance future: Tish ha già tante idee in mente e ha fatto un particolare ringraziamento a Stash Fiordispino!