Tish e Stash Amici, ringraziamento speciale della cantante: “Una bomba!”

Amici 18 news, ringraziamento speciale di Tish a Stash dei The Kolors

Tish non finirà mai di ringraziare Stash Fiordispino. Il frontman dei The Kolors ha realizzato per lei la canzone Casinò, primo inedito della cantante. Non ha mai presentato un pezzo suo: è successo solo recentemente e solo grazie a Stash. Ha creduto sempre in lei e per questo ha deciso di farle un graditissimo regalo. La nuova canzone di Tish è stata molto apprezzata dai suoi fan, ai quali ha voluto dedicare questo pensiero: “Grazie per tutte le belle parole che mi state scrivendo”. La collaborazione tra Tish e Stash potrebbe essere molto proficua: potremmo infatti ascoltare altri brani scritti dal cantante per l’allieva di Amici 18. E molti potrebbero far parte del suo primo disco.

Tish e Stash, una collaborazione riuscita!

Dopo le ultime puntate del day-time di Amici 2019, Tish ha voluto ringraziare i suoi sostenitori anche per quello che le hanno scritto dopo la confessione fatta su Alberto Urso. Non è facile dimenticare la sua storia col tenore. Assisteremo a delle belle sorprese durante il Serale di Amici 18? Ha pianto, si è lasciata andare aprendo il suo cuore, ma adesso vuole essere concentrata sul suo percorso artistico, reso più interessante dal pezzo scritto per lei da Stash, al quale vanno i suoi più sentiti ringraziamenti: “Stash ha prodotto Casinò. Partire da un’idea e farla diventare una bomba!”.

Il miglior amico di Tish, un momento indimenticabile

Tish di Amici 18 si sta facendo conoscere sempre meglio e non ha più paura di mostrare le proprie emozioni. Su Instagram, per esempio, ha fatto una dedica speciale al suo miglior amico: “[…] Mi manchi tanto e volevo ringraziarti per quello che hai fatto per me in questi due anni e per quello che continui a fare anche a distanza. Sei la persona più precious e bella che io conosca. La persona che capisce i miei meme e quella che capisce quello che voglio dire anche quando mi esprimo a versi o gesti. La persona che mi è stata vicina veramente in ogni momento di alti e bassi in questi due anni”. Tutto questo è successo nel momento in cui Mowgly ha superato il limite dicendo delle parole forti contro Alessandra Celentano!