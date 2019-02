Amici 18, Mowgly supera il limite con la Celentano: “Ignorante e chiusa”

Nuovo scontro Mowgly-Celentano: il ballerino si spinge oltre ad Amici 2019

Mowgly è convinto che Alessandra Celentano non lo voglia al Serale di Amici 18 per una questione personale, perché non susciterebbe simpatica. La Maestra, però, ha più volte spiegato che, pur essendo bravo nella breakdance, non brilla negli altri generi. Un limite, questo, per chi sarà chiamato a realizzare le coreografie del Serale. Mowgly non si rassegna e, in sala relax, ha parlato del gesto di consegnarle i libri e della sua possibile reazione: “Con questo casino mi mette sotto con un camion di libri e poi va via. Non era un affronto portare i libri. Io mi becco sempre inguardabile, sgorbio, bruttissimo e gobbo! Sull’hip hop è ignorante e chiusa: è la realtà. Se tu mi vuoi fuori e gli altri dentro, non mi dai la possibilità di andare avanti. Sembra la break il problema”.

Amici 18 news, Alberto Urso rimprovera Mowgly per le parole contro la Celentano

Alberto Urso (al centro del gossip per la sua ultima reazione nei confronti di Tish) ha consigliato a Mowgly di moderare le parole: “Tu ti fai odiare. Devi sempre ricordare che lei è un’insegnate. Tu hai 20 anni mentre lei 50. Se tu continui a fare l’arrogante, continuerai a morire. È maleducazione”. Mowgly non ci sta e ha detto che non è mai stato presuntuoso… gli altri concorrenti di Amici 2019 hanno condiviso il pensiero di Alberto e, a questo punto, Mowgly ha deciso di affrontare direttamente la Celentano.

Alessandra Celentano zittisce Mowgly: nessun posto per lui al Serale?

Giornata di scontri oggi ad Amici di Maria De Filippi. Prima di quello tra Federica Marinari e Rudy Zerbi, Mowgly ha avuto qualcosa da ridire sui voti di Alessandra: “Lei dovrebbe votare in modo più oggettivo la mia esibizione”. Anche questa volta la Celentano l’ha zittito: “Mi piace la break… ma non mi piaci tu! Tu non sei abituato ad accettare i giudizi negativi dagli altri. Hai la testa montata”. Sembra ancora lontano, per il ballerino, il Serale di Amici 2019; lo stesso vale per Alessandro Casillo che, nonostante il secondo posto in classifica, è stato bloccato dai giudici esterni. Dopo questo episodio ha voluto dire la sua!