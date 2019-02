Alessandro Casillo fuori da Amici 18: “Ci rifaremo, siete grandiosi”

By

Amici 18 news, Alessandro Casillo a un soffio da Serale

Alessandro Casillo è tra i cantanti più amati di Amici 18. Non dai professori (che gli danno sempre voti piuttosto bassi), ma dal pubblico a casa. Grazie a Io Canto e a Sanremo, è risucito a creare una compatta fanbase, come ha più volte sottolineato Rudy Zerbi. Ma ad Amici di Maria De Filippi non va avanti solo chi ha un numero impressionate di fan: c’è bisogno anche di avere dei giudizi positivi da parte degli insegnanti. Che il più delle volte sono stati duri col cantante. Vogliono che tiri fuori la grinta. Il Serale di Amici 2019 è però vicinissimo: riuscirà a superare i prossimi ostacoli?

Alessandro Casillo ringrazia i fan, ma rischia di essere eliminato ad Amici 2019

Rudy pensa che Alessandro reciti una parte e che non sia veramente triste. Qual è la verità? Casillo dovrebbe giustificarsi meno e dimostrare coi fatti quello che vale. Il pubblico è comunque dalla sua parte: lo abbiamo capito dalla classifica dell’ultima puntata andata in onda. Casillo è al secondo posto. Questo non ha fatto altro che dargli più forza: “Vorrei trovare le parole giuste, ma la parola più importante è quella che devo dire, comunque, a voi: grazie”.

Primo posto per Alessandro Casillo? Il sogno del cantante

Il prossimo obiettivo di Alessandro Casillo di Amici 18? Il primo posto! Grazie ai suoi fan, potrebbe accedere alla fase finale del talent show di Canale 5, nonostante i pareri contrari dei professori. Il canatante – rincuorato dall’affetto dei sostenitori – è adesso sempre più convinto che il suo sogno potrebbe presto realizzarsi: “Ragazzi, vi volevo ringraziare di cuore. Oggi siamo andati vicini. Ci rifaremo”. E mentre Alberto Urso si sta impegnando a dimenticare Tish, sono emerse delle succulenti novità sul Serale di Amici di Maria De Filippi!