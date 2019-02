Amici 18, Alessandro Casillo finge di essere triste? “Di sera si diverte”

Alessandro Casillo triste solo nella scuola di Amici 2019? I dubbi di Zerbi

Rudy Zerbi è convinto che Alessandro Casillo sia finto e che non sappia mai dire la verità. Dopo diversi video durante i quali il cantane si è lamentato del pezzo che gli è stato assegnato (Certe volti di Ligabue), Rudy gli ha chiesto di dirgli in faccia quello che realmente pensa. Alessandro ha tergiversato parecchio e questo non ha fatto altro che spazientire il professore. Gli è stato detto, inoltre, che se il suo atteggiamento non cambierà, non andrà lontano. Potrebbe trovare chiuse le porte del Serale di Amici 18. Parole che hanno ferito molto Casillo che – come al solito – è scoppiato in lacrime. Ormai tutti i concorrenti pensano che si lamenti troppo.

Mameli racconta la verità: Casillo è diverso fuori da Amici!

Zerbi gli ha detto chiaramente che deve darsi da fare: “Tu qua stai chiacchierando tanto, ma produci poco. Piangi e ti disperi sempre. Hai fatto Sanremo, un talent importante, hai una fanbase, delle cose che tutti loro non hanno. Al Serale potresti essere avvantaggiato col televoto. Ma secondo me sei tarocco”. Una parola tagliente come una lama – quest’ultima – proprio come quelle che gli ha rivolto ieri. A questo si aggiunge un commento fatto da Mameli: “Di mattina è sempre depresso mentre di sera si diverte!”. Alessandro di Amici 2019 non riesce proprio a credere a quello che gli sta succedendo: “È assurdo, mamma mia! Io sono falso? Perché devo dire che il pezzo fa schifo se non è così?”.

Nessun Serale per Alessandro Casillo?

E mentre gli allievi di Amici 18 hanno tentanto di far capire ad Alessandro che non sa reagire nel modo migliore alle difficoltà (e questo ha irritato parecchio il cantante), Alberto Urso ha deciso di voltare pagina: non vuole più pensare a Tish, anche se avrebbe voluto un vero chiarimento. Le news di Amici di Maria De Filippi non finiscono mai: Irama ha detto che si ritirerà dopo alcuni impegni lavorativi.