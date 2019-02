Irama dopo Sanremo 2019 sorprende: “Anno pieno, mi ritiro per scrivere”

Sanremo 2019, Irama colleziona successi: “La ragazza con il cuore di latta” lo porta lontano

Dopo il Festival di Sanremo, Irama non si è fermato un attimo: tra instore e concerti, non ha un attimo di tempo libero. E di questo è felice. I suoi fan hanno dimsotrato ancora una volta di essere dalla sua parte. Il settimo posto a Sanremo 2019 è ormai un ricordo lontano e ora ha dinanzi a sé un percorso artistico sicuramente florido, che gli permetterà di farsi conoscere ancora meglio dagli italini (e non solo dai telespettatori di Amici di Maria De Filippi). La ragazza con il cuore di latta si è subito rivelato un successone tanto che molti pensavano che sarebbe stata la canzone vincitrice della kermesse. Così non è stato, è al primo posto si è piazzata Soldi di Mahmood… e tutte le polemiche che l’hanno accompagnata!

Il messaggio di Irama ai suoi fan

Irama ha spiegato ai suoi follower di Instagram che questo 2019 sarà ricco di sorprese: “Il video ha superato 8 milioni di streaming. In questi giorni sono bombardato da messaggi, da commenti sulla canzone e sono veramente contento che sia arrivato. Sono contento perché a questo video ci tengo moltissimo: è come se fosse un piccolo film. Grazie per tutto il supporto, grazie per tutto l’amore che mi state dando. Questo è veramente bello”. Al suo fianco ci sarà sempre Giulia De Lellis: la crisi è stata ufficialmente smentita.

Irama si ritirerà: la spiegazione data su Instagram

Durante le sue ultime Instagram stories, Irama ha anche spiegato che, terminati i suoi impegni lavorativi, si ritirerà per dedicarsi solo ed esclusivamente alla produzione di nuovi brani. Ecco quali sono state le sue parole: “Tra poco inizia il tour e ci saranno anche altre novità. Mi ritirerò un po’ per scrivere. Sarà un anno bello pieno!”. Avrà sicuramente anche del tempo da passare con Giulia De Lellis, adesso impegnatissima col Serale di Uomini e Donne.