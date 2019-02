Irama e Giulia De Lellis sono in crisi? Il cantante risponde a Vieni da me

Irama e Giulia De Lellis stanno ancora insieme? Il cantante risponde a Vieni da me

L’assenza di Giulia De Lellis a Sanremo sta facendo chiacchierare parecchio. La web influencer non è ancora arrivata nella città dei fiori per supportare il fidanzato Irama, in gara con la canzone La ragazza con il cuore di latta. Irama e Giulia stanno ancora insieme o sono in crisi come sussurrato da qualcuno? L’ex vincitore di Amici ha messo a tacere le malelingue a Vieni da me, il programma di Caterina Balivo. “Giulia? Siamo molto felici, tra noi va tutto bene”, ha assicurato il cantante con un grosso sorriso. Dunque la relazione tra Filippo e la De Lellis procede a gonfie vele. Ma perché Giulia non è a Sanremo con la sua dolce metà? Semplice: è impegnata con il suo lavoro, tra il serale di Uomini e Donne e la nuova collezione del suo marchio Sol wears woman. La 22enne dovrebbe però arrivare in Liguria per la finale, che potrebbe incoronare vincitore proprio Irama. E sì, perché il pupillo di Maria De Filippif è tra i favoriti alla vittoria finale. Negli ultimi giorni le sue quotazioni sono salite parecchio e il giovane potrebbe riuscire a portare a casa l’ambita statuetta.

Irama vincitore di Sanremo 2019? Il cantante dice la sua

“Io probabile vincitore di Sanremo? Non lo so, la vittoria per me più importante è quella di poter arrivare alla gente. La cosa più bella è sapere che le mie parole sono arrivate a casa”, ha detto Irama a Vieni da me. “La ragazza con il cuore di latta non è un pezzo di denuncia ma racconta semplicemente una verità”, ha aggiunto Filippo Maria Fanti.

La canzone di Irama è tra le più ascoltate di Sanremo 2019

In attesa di scoprire chi vincerà Sanremo 2019, Irama può già gongolare: La ragazza con il cuore di latta è una delle canzoni più ascoltate e vendute della 69esima edizione della kermesse Rai.