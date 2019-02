Cantanti Sanremo 2019: le 5 canzoni più ascoltate dopo la seconda puntata

Le canzoni di Sanremo 2019 più ascoltate e vendute dopo le due puntate della kermesse

A due giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2019 Ultimo e Irama si confermano i re di questa edizione. I tuoi particolari e La ragazza con il cuore di latta sono le canzoni più ascoltate e vendute in questi giorni. I due brani sono i più acquistati su iTunes, ma pure i più ascoltati su Spotify mentre i loro videoclip spopolano su Youtube. Non a caso, secondo gli scommettitori, il vincitore sarà proprio uno tra Niccolò Moriconi (che ha scritto la canzone per la sua ex fidanzata Federica) e Filippo Maria Fanti. Molto bene pure Loredana Bertè che, con Cosa ti aspetti da me, è al terzo posto nelle vendite. Buon riscontro per Abbi cura di me di Simone Cristicchi e Shade & Federica Carta con Senza farlo apposta.

Spopola la canzone di Achille Lauro: Rolls Royce

Non solo Ultimo e Irama: tra le canzoni di Sanremo 2019 sta spopolando anche Achille Lauro con la sua Rolls Royce. Il cantante trap è il terzo più ascoltato su Spotify e il suo videoclip ha già ottenuto più di 200 mila visualizzazioni.

La canzone di Nek è la più trasmessa dalle radio

Soddisfazioni per Nek a Sanremo 2019: la sua Mi farò trovare pronto è la più trasmessa dalle radio. A seguire Irama, i Boombdabash con Per un milione e Mahmood con Soldi.