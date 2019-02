Ultimo di nuovo single, lui e Federica si sono lasciati: “Colpa degli impegni”

Ultimo è di nuovo single: è finita con la fidanzata Federica

Ultimo, uno dei cantanti più amati al Festival di Sanremo quest’anno, pare sia tornato single. Tra lui e la fidanzata Federica è finita, e a riportare la notizia è stato il settimanale Oggi. La canzone che il cantante ha portato sul palco dell’Ariston, ha dichiarato lui stesso al giornale, parla proprio di questo amore interrotto. Saranno contente le sue fan? Da sempre, in fondo, l’artista vanta un numero di ammiratrici spropositato sopratutto tra le più giovani. Lui, però, a questo non sembra dare poi così tanto peso. Ultimo pensa alla sua musica e a dire la verità, visti i risultati, fa pure bene.

Festival di Sanremo, Ultimo canta la fine sella sua storia con Federica: “Ho perso l’amore per colpa degli impegni”

“Ho perso l’amore per colpa degli impegni” ha dichiarato Ultimo al settimanale Oggi “Il successo ti da tanto sul palco ma ti toglie tanto nella vita”. Con queste parole il cantante, intervistato proprio durante la sua esperienza sanremese, ha confermato e ufficializzato la fine della sua relazione con la fidanzata Federica. Lo stesso, poi, ha spiegato: “All’inizio del testo dico che mi manca la sua voce che al mattino mi faceva ‘bu’, una cosa che mi faceva arrabbiare quando stavamo insieme e ora mi manca”.

Ultimo vincitore di Sanremo Giovani 2018: adesso in gara tra i big

Il successo di cui parla Ultimo oggi, quello che ha raggiunto grazie e dopo la sua vittoria a Sanremo Giovani nel 2018, lo ha decisamente portato in alto, fino a conquistare quest’anno (meritatamente) il posto tra i cantanti big in gara al Festival di Sanremo 2019. La sua canzone, fino ad ora, è tra le favorite. C’è chi dice già che potrebbe vincere questa edizione del Festival. Sarà così? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare la serata finale.