Uomini e Donne di sera, Giulia De Lellis svela quando inizia e news prima puntata

Anticipazioni Uomini e Donne di sera, Giulia De Lellis rivela la data della prima puntata

Quando inizia Uomini e Donne di sera? Finalmente conosciamo la data precisa della prima puntata, che ci è stata data da Giulia De Lellis durante una delle sue ultime Instagram stories. La fashion blogger sarà uno dei personaggi di punta del programma e seguirà da vicino tutti i tronisti prima della scelta. Un ruolo che, pian piano, verrà sempre meglio definito e sicuramente sapremo presto qualcosa in più, visto che oggi verrà registrata la prima puntata del Serale di Uomini e Donne. Durante il percorso per arrivare nel posto in cui si svolgeranno le scelte, Giulia ha parlato dell’attesissima data di inizio: “Una cosa che mi hanno svelato e che però non vi ho ancora detto io ed è importantissima è la prima data del Serale di Uomini e Donne, che sarà il 15 febbraio!”.

Serale Uomini e Donne, Giulia De Lellis parla della scelta di Teresa Langella

Giulia De Lellis ha rivelato qualcosa in più: “Stiamo andando in un posto che non posso svelarvi perché altrimenti quelli della redazione mi uccidono! Stiamo andando a registrare la mia prima scena a Uomini e Donne. Oggi siamo alla prima puntata, prime clip, primi spezzoni. Voi comunque sapete che Teresa è quasi… si può dire? Non vi dirò niente!”. In realtà, siamo già in possesso di alcune informazioni sulla location del Serale di U&D e anche di alcune foto. Non sono mai mancate le anticipazioni, che non hanno fatto altro che aumentare la curiosità dei telespettatori.

Giulia De Lellis news, i progetti futuri con Irama dopo Sanremo

Un periodo d’oro, questo di Giulia De Lellis, che lavorerà con la redazione di Uomini e Donne mentre il suo fidanzato Irama canterà molto presto sul palco del Festival di Sanremo. Si è parlato anche di una strana proposta di matrimonio, ma al momento nessuno dei due ha fatto dei progetti così importanti… o forse sì? Certamente scopriremo tanto altro sul loro conto nel mese di febbraio, visto che saranno mediaticamente più esposti.