Uomini e Donne Serale, location e news: prime anticipazioni con foto

Anticipazioni e location di Uomini e Donne di sera: le foto di Raffaella Mennoia

Raffaella Mennoia ha dato delle prime anticipazioni sul Serale di Uomini e Donne. Più precisamente sulla location dove si terranno le scelte dei tronisti di quest’ultima edizione. Maria De Filippi, questa volta, ha deciso di fare le cose in grande, dedicando uno spazio in prima serata alle nuove coppie del dating show. Se ne sta molto parlando perché, fino ad ora, non sono emerse tante notizie su questo attesissimo programma. Ogni tanto è proprio l’autrice di Uomini e Donne a rivelare qualcosa in più. Adesso, per esempio, ha parlato della location di Uomini e Donne – Serale e ha pubblicato delle foto che fanno ben capire che il posto renderà tutte le scelte ancora più magnifiche. Ci sarà anche una esplosione di petali rossi?

Raffaella Mennoia dà le prime anticipazioni su Uomini e Donne – Serale

Attraverso le sue ultime Instagram stories, Raffaella Mennoia ha parlato del Serale di U&D. Ecco cosa ha anticipato: “Volevo ricordarvi che da oggi siamo di nuovo in onda. E volevo dirvi che io sto andando a vedere la location per il Serale di Uomini e Donne. Vi pubblico qualcosa. Pochissimo perché non bisogna spoilerare niente!”. Ha poi pubblicato alcune foto della location di Uomini e Donne di sera, quelle che potete vedere nell’immagine d’apertura di questo post. Tra le varie indiscrezioni, c’è anche quella che riguarda Giulia De Lellis: sta facendo chiacchierare la sua partecipazione al programma (non è stato ancora confermato il suo ruolo), ma anche quello che è successo adesso col suo ex Andrea Damante!

Chi ci sarà al Serale di Uomini e Donne? News e indiscrezioni

Oltre alla famosa fashion blogger, potrebbero esserci nel cast del Serale di Uomini e Donne altri personaggi molto amati, che fanno sempre discutere all’interno del dating show di Canale 5! E pensare che, in questa speciale edizione di U&D, avrebbe potuto esserci anche l’ex tronista di Mara Fasone: invece di fare la sua scelta, ora si è lasciata andare a un lungo e improvviso sfogo…