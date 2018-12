Uomini e Donne di sera, nel cast anche Gemma e altri volti noti: tutte le news

Anticipazioni Uomini e Donne, l’edizione serale ricca di sorprese

Come forse saprete, ci sarà un’edizione serale di Uomini e Donne che avrà come protagonisti alcuni degli attuali tronisti. In quell’occasione infatti questi ultimi dovranno fare la loro scelta e comunicare a tutti chi sarà il partner che li accompagnerà per i prossimi mesi o anni – si spera – di vita. Davide Maggio proprio oggi ha dato delle ghiottissime anticipazioni su quest’edizione serale di Uomini e Donne che faranno molto discutere, visto che hanno come protagoniste Gemma Galgani e Giulia De Lellis.

Uomini e Donne, Gemma e Giulia nell’edizione serale: tutte le news

Nel blog si spiega che il programma non avrà una conduttrice e che quindi sarà assente Maria De Filippi. Lo show serale sarà impostato invece come un racconto le cui narratrici saranno proprio Giulia e Gemma, la prima per i più giovani la seconda per i più adulti. Protagoniste dell’edizione serale di Uomini e Donne saranno anche Valeria Marini, che accoglierà i tronisti nella villa per la festa della scelta, e Anahi Ricca, che invece giudicherà gli outfit dei ragazzi. Date queste news, la scelta anticipata di qualche tronista, di cui si sta parlando moltissimo, potrebbe essere un problema per la redazione.

Uomini e Donne di sera, tutte le anticipazioni sul programma

Si tratta senz’altro di una promozione per Gemma e per Giulia che farà senz’altro piacere a entrambe. Quest’ultima peraltro sta già vivendo un periodo stupendo non solo grazie a Irama, viste le ultime news sul suo conto. Anche la prima con Rocco, almeno fino alle anticipazioni più recenti, non si può dire non stia vivendo grandi emozioni. Anzi, l’ultima volta hanno davvero spiazzato tutti con un’esterna in macchina (non più però di una vecchia coppia della trasmissione che è vicina al matrimonio). Staremo a vedere ora se le scelte di Maria De Filippi e dei suoi autori si riveleranno corrette oppure no. Anche se non abbiamo poi chissà quanti dubbi…