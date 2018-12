Sossio Aruta è cambiato, post inaspettato su Ursula Bennardo: lei reagisce così

Sossio Aruta, il calciatore di Uomini e Donne si dichiara alla sua Ursula

Sossio Aruta ha fatto una dichiarazione a Ursula Bennardo che la metà poteva bastare. Anzi no. Da grandi romantici quali siamo, per le dichiarazioni d’amore non è mai troppo. Tutto è accaduto qualche ora fa su Instagram, dove il calciatore di Uomini e Donne Over ha urlato al mondo intero di amare la sua dolce metà. Si tratta insomma di una dichiarazione a tutti gli effetti che nessuno di noi avrebbe potuto mai immaginare qualche tempo fa. Le cose tra loro due invece stanno andando davvero a gonfie vele, e a farlo capire non è stato solo Sossio, che ha due occhi a cuore che prima non vedevamo affatto, ma anche Ursula con alcuni post molto eloquenti su Instagram. Vediamo subito cos’è successo tra i due.

Sossio e Ursula, messaggi dolcissimi e parole importanti su Instagram

Sossio ha scritto a Ursula un post che definire significativo è dire poco: “Hai cambiato la mia vita in meglio… E posso solo dirti grazie, amore mio… Ti amo”. Da parte sua Ursula ha risposto postando tra le sue storie Instagram Perfect di Ed Sheeran e scrivendo la frase “Quando tutto sembra finito… è lì che c’è l’inizio”. Pensieri davvero belli che ci fanno capire che entrambi sono davvero innamorati l’uno dell’altra. E pensare che non si tratta neanche del solo post che li riguarda: proprio a Natale infatti Ursula aveva riservato ai fan una sorpresa che ancora oggi molti ricorderanno.

Uomini e Donne Over, Ursula e Sossio più uniti che mai: quale futuro per la coppia?

Dopo la dichiarazione d’amore di oggi di un altro protagonista del programma è arrivata insomma quella di Sossio che, bisogna dirlo, nella sua istintività è stato dolcissimo. Non sappiamo cosa ne sarà del futuro di lui e Ursula e se entrambi riusciranno ad arrivare al punto di sposarsi; fatto sta che per il momento le cose vanno benissimo, molto meglio rispetto al passato. Lo avete notato anche voi, vero?