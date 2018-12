Uomini e Donne oggi, Antonio spiazza Maria De Filippi: la confessione su Teresa

Teresa Langella e Antonio Moriconi, a Uomini e Donne una dichiarazione d’amore

Arrivano dal Vicolo delle News delle anticipazioni ghiottissime su Uomini e Donne. Oggi abbiamo scoperto infatti che Antonio Moriconi ha rivelato quello che noi avevamo già intuito da molto tempo. In studio il ragazzo ha risposto a una domanda chiarissima di Maria De Filippi dopo che aveva fatto scena muta per tanto tanto tempo a causa del comportamento di Teresa Langella. Ma procediamo con ordine. L’esterna tra Antonio e Teresa è andata davvero bene, tant’è che lui stesso ha ammesso che è stata la loro migliore uscita. Il punto è che dopo Antonio si è visto il suo rivale numero uno, Andrea Dal Corso, tornare in trasmissione, e da lì ha iniziato a innervosirsi.

Maria De Filippi scopre Antonio: il ragazzo è innamorato di Teresa Langella

La situazione è peggiorata quando Maria De Filippi ha fatto notare ad Antonio che Teresa stava rispondendo ad Andrea provocandolo dopo aver visto la sua esterna. In quest’esterna Antonio e Teresa sono stati benissimo e lui le ha regalato un bel ciondolo. Il fatto che Teresa stesse usando la sua esterna per provocare Andrea non è piaciuto affatto ad Antonio, tant’è che è stato in silenzio per tutta la puntata nonostante gli inviti di Maria a parlare. La sorpresa arriva ora, ed è ancor più spiazzante dell’ultimo messaggio che ancora nessuno ha notato di Giulia su Lorenzo; la De Filippi infatti, spiazzata dal comportamento di Antonio, visibilmente contrariato dall’atteggiamento della tronista, gli ha chiesto se fosse innamorato di lei. La risposta? Continuate a leggere.

Teresa e Antonio, le confessioni del corteggiatore dopo l’intervento di Maria

“Antonio ma tu ti sei innamorato?”, questa la domanda di Maria che Il Vicolo delle News riporta. Lui ha detto di non saper definire bene cosa prova però ha confessato di essere molto preso. Maria scherzando ha continuato a indagare sul suo stato d’animo dicendogli: “Ti sei preso la cotta!”. E lui senza troppi giri di parole ha risposto “Sì, mi sono preso proprio una bella cotta!”. Teresa e Antonio hanno poi ballato ma lui si è detto davvero deluso sia dal modo di fare di Teresa, a cui aveva fatto capire già parecchie cose prima della registrazione, sia dalla sua volontà di far tornare in studio Andrea. L’amore è nato a Uomini e Donne insomma, e siamo proprio sicuri che per Antonio ci sarà un lieto fine. Senza furti di nessun tipo, si spera.