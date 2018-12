Uomini e Donne news, Antonio Moriconi innamorato di Teresa? La frase che spiazza

News Uomini e Donne, la dedica di Antonio a Teresa

L’ultima frase che Antonio Moriconi ha condiviso tra le sue storie Instagram la dice lunga su un possibile innamoramento del ragazzo nei confronti di Teresa Langella. Le ultimissime news su Uomini e Donne di oggi riguardano proprio loro due, che sembrano essere destinati a diventare una coppia a tutti gli effetti. Sì, sappiamo bene che Teresa tiene molto anche ad Andrea Dal Corso; il punto è che forse Andrea le dà molte meno sicurezze e in più lei stessa ha confessato di non sentirsi parte della vita che conduce. Per qualcuno potrebbe trattarsi di un dettaglio da niente ma non lo è affatto se pensate che un rapporto di coppia non è fatto solo di emozioni e sensazioni ma anche di crescita, condivisione e quotidianità. Veniamo subito al dunque.

Antonio e Teresa, a Uomini e Donne è nata una nuova coppia? Lui dolcissimo su Instagram

Antonio ha condiviso sul suo profilo Instagram una frase molto significativa: “Per me la bellezza è una persona che dopo un’ora che ci parli è molto più bella di un’ora prima”. Questa frase l’ha commentata poi in modo altrettanto chiaro: “E con questa chiudo”. Non sappiamo se Antonio avesse voluto fare un riferimento generale alla bellezza; fatto sta che il contesto in cui lo abbiamo conosciuto e quello che sta vivendo ci spingono a credere che si riferisca a Teresa Langella. La tronista dovrà senz’altro digerire l’ultima foto pubblicata da Andrea Dal Corso con una Vip che tutti conosciamo molto bene; le farà senza dubbio piacere quindi leggere questa bellissima frase perché è una nuova conferma del fatto che Antonio è innamorato di lei. Ok, magari innamorato è una parola grossa ma non ci venga a dire nessuno che Antonio non è cotto di Teresa perché è palese che provi qualcosa di davvero forte per lei. E non è finita qui.

Teresa e Antonio, i messaggi su Instagram dopo il caos a Uomini e Donne

Antonio ha già pubblicato infatti un messaggio molto significativo su Instagram che lascia poco spazio a dubbi e che avrà senz’altro sorpreso Teresa. Si tratta di messaggi che ha scritto peraltro in un momento molto particolare per il Trono Classico; come tutti sapete infatti, Teresa ha eliminato Andrea Dal Corso per un motivo ben preciso e questa sua scelta l’ha resa molto fragile e insicura. Non sappiamo cosa succederà tra lei e Antonio: siamo tuttavia sicuri che anche se non parla molto il corteggiatore sappia il fatto suo. Di cos’altro hai bisogno, cara Teresa, per lasciarti andare?