Uomini e Donne Giulia e Lorenzo: post dopo registrazione preoccupa davvero

Giulia Cavaglia e Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne, quale futuro per la coppia?

Quello che abbiamo imparato a conoscere di Giulia Cavaglia è sufficiente per capire che a Uomini e Donne le cose per Lorenzo Riccardi si stanno mettendo davvero male. La corteggiatrice infatti pur essendo cotta del tronista sembra quasi giunta alla conclusione che con lui non potrà esserci nulla: è vero che dopo l’ultima registrazione il nervosismo starà senz’altro faticando a svanire; è altrettanto vero però che Giulia ha scritto un post a mente lucida e che potrebbe voler dire moltissimo per il tronista. La ragazza infatti pur non avendo menzionato direttamente Lorenzo sembra riferirsi chiaramente a lui. Ma veniamo subito al dunque.

Lorenzo e Giulia, un rapporto difficile

Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne Giulia e Lorenzo hanno discusso perché lui non si è presentato in esterna e lei invece gli aveva preparato del tiramisù e lo attendeva con una bottiglia di Bollicine. La ragazza si è arrabbiata così tanto che ha persino stretto la mano alla rivale Claudia per non essersi presentata anche lei in esterna e ha annunciato senza titubanza il suo “no”. Se Tina si è detta sicura che invece il suo sarà un “sì” noi non abbiamo in realtà tutta questa sicurezza, e lo testimonia l’ultima storia Instagram che Giulia ha pubblicato recentemente.

Il messaggio di Giulia per Lorenzo dopo le registrazioni di Uomini e Donne

“Cos’è la felicità – così inizia il pensiero condiviso dalla Cavaglia –? La felicità è in tante cose. La felicità è quando sorridi e non te ne accorgi. È la tua canzone preferita che capita casualmente in radio. È un caffè con un’amica. È un incontro imprevisto che diventa una passeggiata. È qualcuno che guardandoti capisce tutto, senza che tu gli abbia detto niente. È un abbraccio affettuoso che arriva alle tue spalle. È un messaggio inaspettato al momento giusto”. Sembra evidente insomma che Giulia, punzecchiata da Maria con non poche frecciatine, sia stufa del modo in cui Lorenzo si sta comportando.

Uomini e Donne, Giulia e Lorenzo usciranno insieme dalla trasmissione?

Il messaggio condiviso su Instagram infatti parla apertamente di felicità e sembra che Giulia voglia far capire al suo tronista che queste cose lui non gliele sta dando affatto. Prima della registrazione Giulia aveva anche scritto un post a Lorenzo che non tutti avevano capito ma non c’è stato niente da fare: Riccardi non si è presentato in esterna e a lei è inevitabilmente calato l’interesse. Se Antonio Moriconi ha dimostrato insomma di provare qualcosa di forte per la sua Teresa alcune corteggiatrici si stanno lentamente allontanando dai loro tronisti. Di queste fa parte anche Giulia ma non sarà senz’altro l’unica. E vi ricordiamo che la scelta di Lorenzo è vicinissima.