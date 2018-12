Uomini e Donne gossip, messaggio chiaro di Giulia a Lorenzo dopo la lite

Gossip Uomini e Donne, Giulia e Lorenzo chiacchieratissimi nel Web

Si continua a parlare di Giulia Cavaglia e Lorenzo Riccardi dopo la lite in studio dell’ultima registrazione. Più che parlare si continua a spettegolare in realtà perché – come ben sapete – i corteggiatori e i tronisti possono far capire pochissimo su quanto accaduto in puntata prima della messa in onda. Giulia è sempre di poche parole ma quando vuole sa far arrivare dei messaggi forti e chiari al suo tronista; abbiamo come l’impressione peraltro che anche se il suo carattere non sia facilmente interpretabile tenga davvero a Lorenzo. Da cosa lo notiamo? Da tante piccole reazioni, ad esempio dal nervoso che aveva durante l’ultima messa in onda, e dalle esterne che entrambi hanno vissuto sinora. Ci sbagliamo? Chissà. Ma veniamo al dunque.

Giulia e Lorenzo, dopo Uomini e Donne lei spiazza su Instagram

Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne anche Maria De Filippi ha dato un chiaro avvertimento su Giulia e Claudia; Lorenzo ha fatto capire di non essere preoccupato ma forse dovrebbe fare attenzione. Non sempre infatti otterrà queste reazioni dalle corteggiatrici, soprattutto dalla Cavaglia. A cosa facciamo riferimento? Non ci metteremmo la mano sul fuoco, perché magari Giulia faceva riferimento a tutt’altro, ma un po’ di ore fa ha pubblicato una storia su Instagram piuttosto esplicativa; in questa storia la si vede inquadrare delle montagne con sottofondo la canzone All I Want for Christmas is You. Una semplice canzone natalizia? Certo; ma se pensate che Giulia ha fatto sentire solo le parole “is you” forse arrivereste a concludere anche voi che voleva indirizzare un messaggio proprio a Lorenzo.

Le ultime anticipazioni sul trono di Lorenzo a Uomini e Donne: tante sorprese in trasmissione

Non sappiamo come si metteranno le cose in studio – anche perché pure Maria non sembra tollerare alcuni atteggiamenti della ragazza -; siamo sicuri però che a Lorenzo lei piaccia tantissimo e che Claudia non potrà mai arrivare a quel livello. Li vediamo assieme da un po’ di mesi tutti e tre, ed è proprio vero in effetti che “al cuor non si comanda”. Come non si comanda, del resto, la reazione del pubblico in studio che infatti proprio durante la registrazione del Trono Classico è scoppiato in lacrime. Ci commuoveremo anche per la scelta di Lorenzo? Probabile, anche se è ancora presto per dirlo!