Sossio e Ursula news, scelta sorprendente a Natale: la coppia ha festeggiato così

Ursula e Sossio innamoratissimi, Natale significa famiglia

Continua la storia d’amore tra Sossio e Ursula e lo fa nel migliore dei modi perché i due hanno deciso di passare assieme il Natale. Se date un’occhiata ai loro profili Instagram infatti vedrete che i due piccioncini sono stati con i propri figli e hanno vissuto dei momenti fantastici. Il rapporto insomma ha preso quota dopo un periodo di stasi dovuto all’atteggiamento tutt’altro che corretto di lui a Temptation Island Vip. Ricorderete tutti infatti che Sossio ha fatto soffrire tantissimo Ursula lasciandosi andare con una delle proprie corteggiatrici.

Sossio e Ursula, i messaggi di auguri per Natale

Le cose ora sono cambiate completamente e lo si nota dai messaggi che entrambi hanno pubblicato un’oretta fa. Questo il messaggio di Sossio, soddisfatto per quello che è riuscito a fare: “Tutti appassionatamente insieme […] Famiglia Aruta e famiglia Bennardo… Auguri di buon Natale a tutti”. Questo invece il messaggio di Ursula: “Il Natale è amore, famiglia, serenità… Buon Natale a tutti #noi #amore #natalecosi #love #2018”. Anche lei insomma è felicissima, come del resto lo sono molte delle coppie Vip del momento: avete letto ad esempio di come Francesco e Giulia hanno passato il Natale?

Uomini e Donne news, Sossio e Ursula insieme dopo la lontananza

Ursula e Sossio sono stati molto contestati sinora per il loro riavvicinamento. Diversi fan della trasmissione non si capacitavano infatti di come Ursula avesse potuto accettare una situazione del genere. Le cose però sono andate così e, vista la felicità di entrambi, forse hanno fatto bene a riprovarci. Sarà il tempo a dirci comunque se i due sono fatti davvero l’uno per l’altra. Scommettereste sul futuro di questa coppia nei prossimi anni?