Uomini e Donne news Luigi, scelta anticipata per il tronista? Interviene la De Filippi

News Uomini e Donne, Luigi Mastroianni sceglie Giorgia? Anticipazioni sorprendenti

Luigi Mastroianni l’aveva detto e alla fine potrebbe succedere davvero a Uomini e Donne: news e anticipazioni sulla scelta del tronista infatti si stanno rincorrendo alla velocità della luce. Ieri in realtà non sono emersi molti dettagli sulla puntata registrata e quindi si era capito davvero poco di molte delle dinamiche che invece si sono create fra il tronista e le sue corteggiatrici. Oggi vogliamo soffermarci proprio sul rapporto tra Luigi e Giorgia di cui pare che il ragazzo si sia quasi innamorato. No, non siamo noi pettegoli a dirlo: è stata proprio Maria De Filippi a chiederglielo dopo averlo sentito parlare e dopo aver visto la loro esterna. Ma procediamo con ordine.

Uomini e Donne news, l’esterna di Luigi e Giorgia che ha spiazzato Maria: la conduttrice interviene

Luigi ha scelto di fare una sola esterna con Giorgia e quest’esterna ha cambiato qualsiasi opinione che la conduttrice aveva del suo percorso a Uomini e Donne; il tronista infatti ha organizzato una bellissima esterna alla sua corteggiatrice e lei si è emozionata al punto da tremare. I due si sono abbracciati e Giorgia ha sussurrato a Luigi che nessuno le aveva mai organizzato una cosa del genere per lei. Tante le coccole, tantissime le carezze e ancor di più le emozioni in un’esterna da sogno che si è conclusa con un bacio che ha spiazzato Irene e anche Maria De Filippi.

Luigi sceglierà prima? Maria De Filippi sembra convintissima

I dettagli che ha aggiunto Il Vicolo delle News alle anticipazioni di ieri sono molti; ecco come il blog racconta il discorso fatto da Luigi alla conduttrice: “Giorgia è l’eccezione, è rara in questo mondo in cui tutte le ragazze pensano ad apparire e a farsi pubblicità. Dice inoltre che si sente molto protettivo nei suoi confronti e che non riuscirebbe mai a farle del male per quanto è pura”. E pensare che poco prima era successo il finimondo. Le parole usate da Luigi in effetti sono state al punto sorprendenti da spingere Maria a chiedergli se Giorgia fosse la sua scelta. “Ritrova in lei – continua Il Vicolo – tutto ciò che ha sempre desiderato”.

Uomini e Donne anticipazioni: il trono di Luigi prossimo al colpo di scena

Luigi non si è fermato neanche quando Irene si è mostrata visibilmente in difficoltà: ha infatti invitato Giorgia a ballare, cosa che ha spinto la romana a uscire dallo studio. Giorgia da parte sua si è detta felicissima nonostante il contesto e ha spiegato che farà di tutto per fare breccia nel cuore del tronista. Pare insomma che le sensazioni di Maria non siano sbagliate, e non è neanche la prima volta che la conduttrice è intervenuta in questa registrazione: la De Filippi infatti ha indagato anche su Antonio Moriconi, al centro dell’attenzione per dichiarazioni che non passeranno affatto inosservate. La puntata insomma è stata movimentatissima – mai come le festività di Andrea Dal Corso – e non vediamo l’ora di vederla su Canale 5.