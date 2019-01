Irama e Giulia De Lellis, strana proposta di matrimonio: “Vuoi sposarmi?”

Giulia De Lellis e Irama, matrimonio vicino? Uno strano messaggio

Si sono fidanzati da poco e non stanno facendo tanti progetti per il futuro. Giulia De Lellis e Irama vivono il loro amore giorno dopo giorno, in maniera spensierata: questa è la chiave di volta della loro storia d’amore! Non avendo quindi progetti, potrebbero fare anche qualche follia, come quella di sposarsi? Non è passata inosservata l’ultima Instagram stories del rapper di Amici di Maria De Filippi con cui viene fatto riferimento al matrimonio. Nessuno è pronto a scommettere che i due piccioncini convoleranno a nozze molto presto, ma comunque questo suo messaggio non avrebbe non potuto far esplodere il gossip. E che gossip!

Irama e Giulia news, il compleanno della fashion blogger sorprenderà tutti

Pochi giorni prima del compleanno di Giulia De Lellis (è oggi 15 gennaio… auguri!), la fashion blogger ha avuto una brutta esperienza e c’è stato qualcuno che l’ha criticata duramente per quello che aveva detto; adesso, invece, Giulia è al settimo cielo sia perché è in vacanza col suo fidanzato sia perché questa sera avrà una festa galattica. E una proposta di matrimonio? Irama ha condiviso su Instagram un articolo di Sorrisi.com con le caratteristiche di ogni segno zodiacale. Lui è Sagittario e ha perciò pubblicato questo: “Innamorarsi di un Sagittario può essere una fatica degna di Ercole. Infantile, incosciente, ma molto curioso e pronto a ogni tipo di avventura. Se riuscite a stare dietro al suo ritmo, alla fine sarà lui a non voler più stare lontano da voi”.

Irama e quella strana proposta di matrimonio… cosa succederà questa sera?

La parte della canzone Vuoi sposarmi scelta è la seguente: “Tu di me conosci tutto, ma una cosa non la sai… Vuoi sposarmi?”. Un caso o un messaggio rivolto a Giulia De Lellis? Quest’ultima ha annuncio che la sua festa di compleanno sarà strepitosa… lo sarà ancora di più con una proposta di matrimonio! E scatenerebbe più clamore a meno di un mese dal Festival di Sanremo, di cui Irama e Giulia hanno rivelato alcuni retroscena. E mentre i due potrebbero fare un passo importante, c’è ancora chi si chiede quale sia il significato del nuovo tatuaggio di Andrea Damante.