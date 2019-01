Giulia De Lellis, brutta esperienza prima del compleanno: “Sto malissimo, non mollo”

Giulia De Lellis news, ecco cosa le è successo pochi giorni prima del suo compleanno

Il compleanno di Giulia De Lellis si avvicina. La fashion blogger ne sta parlando parecchio durante le sue Instagram stories. Sarà di certo una festa esplosiva! Sta preparando tutto nei minimi particolari e adesso ha deciso di passare alcuni giorni sulla neve. Ma c’è stato un imprevisto… Ecco cosa ha detto su Instagram: “Sono traumatizzata, come potete vedere dalla mia faccia. Ho dormito sì o no tre ore. Sono influenzata. E sto per partire per il mio compleanno per andare sulla neve. Non potete capire come sono stata male stanotte! Non mollo. Vado a fare la valigia”. L’influenza non le farà di certo saltare le sue vacanze al miele con Irama!

Giulia e Irama, vacanze in montagna per la coppia del momento

Abbiamo conosciuto le ultime notizie su Irama e Giulia al Festival di Sanremo e adesso gli ultimi aggiornamenti sulla loro vacanza romantica. Ha voluto precisare comunque che non è oggi il suo compleanno: “No, non è il mio compleanno oggi. Il mio compleanno è il 15 gennaio. Volevo andare sulla neve e poi festeggiare al mio ritorno”. Si farà un tatuaggio particolare prima di compiere gli anni? Ne ha fatto uno recentemente così come il suo ex Andrea Damante, che ha voluto lanciare un messaggio importante… forse anche alla De Lellis!

Il compleanno di Giulia De Lellis: preparativi in corso e primi invitati

Giulia De Lellis e Irama continuano ad amarsi. E presto ci aggiorneranno sulle loro vacanze in montagna. Per non parlare poi del compleanno della fashion blogger: i loro profili Instagram saranno invasi da stories! Potrebbero essere invitati anche la grande amica di Giulia, Ivana Mrazova, e il fidanzato Luca Onestini: ora hanno sorpreso tutti per le ultimissime sulla loro voglia di famiglia.