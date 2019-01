Ivana e Luca oggi, cresce la voglia di diventare genitori: arrivano le conferme

Luca e Ivana genitori nel 2019? La voglia di diventare genitori cresce sempre di più!

Non hanno mai conosciuto un periodo di crisi, Luca Onestini e Ivana Mrazova. La loro storia d’amore procede a gonfie vele. Per questo, adesso, i fan si aspettano un passo importante da parte di entrambi. Vorrebbero vederli marito e moglie, per esempio, ma anche genitori di un figlio stupendo! Succederà presto o bisogna attendere ancora diversi anni? Per il momento, sembra proprio che non siano intenzionati a metter su famiglia, anche se in più di un’occasione hanno fatto ben capire che la voglia di diventare genitori è tanta. Soprattutto quella di Ivana, che riversa tutto il suo amore sulla sua nipotina.

Ivana e Luca news, il rapporto speciale con la famiglia

Attraverso le Instagram stories, è facile da capire il rapporto speciale tra Ivana e la nipote: “Amore delle zia! Buongiorno con i suoi primi passi”. Cerca di passare quanto più tempo possibile con lei. Anche Luca ama alla follia questa bimba e chissà se, un giorno, lo vedremo abbracciare sua figlia… Prima, però, ci sarà il matrimonio e questo argomento è stato già affrontato sempre su Instagram! Bisogna quindi precisare che Ivana e Luca vorrebbero andare all’altare, vorrebbe anche avere dei figli, ma stanno aspettando il momento giusto. Quando arriverà questo “momento”? Non hanno fretta, adesso quello che importa davvero è che ci sia un sentimento vero a legarli.

Luca e Ivana oggi, ecco cosa bisogna sapere di questa coppia del Gf Vip

Ivana Mrazova ha un bellissimo rapporto con la sua famiglia e sarebbe sicuramente una madre con la “m” maiuscola. Quest’oggi ha pubblicato anche una foto con sua sorella e il nonno: “Amo questa foto. Io con mia sorella e nostro nonno. Ma vedete quanto Annabelle mi assomiglia?”. Il Grande Fratello Vip ha dato a Ivana l’occasione di conoscere una bella persona come Luca e di innamorarsene perdutamente; ha conosciuto anche quella che adesso è una sua grande amica, Giulia De Lellis (al centro di un gossip che riguarda un tatuaggio di Andrea Damante). Arrivati a questo punto, non ci resta che chiederci quali saranno i prossimi progetti di Luca e Ivana. È tutto ancora top-secret?