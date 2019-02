Alberto Urso reagisce dopo la rottura con Tish: una frase chiarisce tutto

Tish e Alberto Amici 18, storia definitivamente chiusa: la decisione del tenore

Tish è un capitolo chiuso? Pare proprio di sì. Alberto Urso ha deciso di concentrarsi solo sul suo percorso di crescita artistica all’interno della scuola di Amici 18. Ha provato più volte a ricucire i rapporti con Tish, ma quest’ultima si è dimostrata sempre irremovibile. Non sono riusciti a risolvere alcune questioni lasciate in sospeso e adesso fra i due c’è una lontananza siderale. Non vuole lasciarsi distrarre da quello che prova per Tish e si sta impegnando per dare il meglio di sé, anche se l’ultima canzone che sta studiando non lo ha aiuta per niente… I professori di Amici hanno deciso di assegnargli Perdere l’amore di Massimo Ranieri. Siamo certi che riuscirà a interpretarla alla perfezione!

Alberto Urso reagisce così dopo la rottura con Tish

Sì, ha perso il suo amore, Alberto, ma la vita continua. E lo ha fatto capire bene pubblicando su Instagram questo aforisma di Jason Stephenson: “Life is not about waiting for the storm to pass, but learning to dance in the rain” (“La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia”). Mentre Alberto balla sotto la pioggia, Tish ha festeggiato un San Valentino speciale! Alessandro continua dunque a essere single così come la maggior parte dei concorrenti di Amici 2019. Nascerà prima o poi qualche coppia?

Amici 18 news, cosa sta succedendo dentro e fuori la scuola?

Alberto Urso deve tenere duro. Il Serale di Amici 18 è alle porte e lui sicuramente passerà l’ultimo step. Non si può dire lo stesso di Alessandro Casillo: adesso è emerso che fingerebbe di essere triste durante le puntate mentre fuori dalla scuola si diverterebbe sempre come un pazzo! E che dire invece di Mowgly? Timor, pur di salvarlo, ha attaccato Alessandra Celentano!