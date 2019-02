Timor Steffens si arrabbia con la Celentano: “Mi irrita!”, la nuova polemica ad Amici

Amici 2019, Timor contro Alessandra: un nuovo scontro tra i due professori

Non è la prima volta che Timor Steffens è al centro di una polemica ad Amici 18. Questa volta sta facendo parlare per quello che ha detto contro Alessandra Celentano. Non condivide la sua presa di posizione nei confronti del ballerino Mowgly che, a suo dire, dovrebbe diventare versatile per accedere al Serale. Una follia, per Timor, visto che lui ha dato voti altissimi a Rafael per quello che sa fare meglio e non di certo per la sua versatilità. Quindi Timor ha voluto ribadire il concetto che devono andare avanti solo i ballerini più talentuosi e non quelli in grado di fare più generi. Ritiene Mowgly un portento nella breakdance e quindi un elemento della classe di Amici 2019 che deve essere salvaguardato.

Timor Steffens dalla parte di Mowgly: riuscirà a salvarlo dalla Celentano?

La Celentano vuole eliminare Mowgly. Non cambierà idea. A questa conclusione vi è giunto anche il breaker: “Sta cercando il pretesto per mandarmi via. Mi impegno al massimo e mi dirà la stessa identica cosa anche in puntata”. Steffens teme che Mowgly possa essere eliminato e per questo è disposto a lottare strenuamente affinché questo non accada: “Mi da fastidio, mi irrita un po’. La volta scorsa mi sono intromesso perché io sono a favore della danza. Ho chiesto a Rafael di entrare per far capire ad Alessandra che entrambi gli stili sono ugualmente importanti. Tu e Rafael avete preso due strade diverse, ma ci avete messo lo stesso impegno. Lei dovrebbe dire semplicemente che non le piace la breakdance. Però in Italia non devono pensare che il classico sia meglio della break”.

Amici 18 news, ecco cosa sta succedendo nella scuola

Una puntata di scontri, l’ultima andata in onda su Real Time, durante la quale Rudy Zerbi ha attaccato duramente Alessandro Casillo per delle precise parole. Per alcuni concorrenti, il Serale di Amici 18 sembra sempre più lontano. Anche per Federica che, durante un momento di sconforto, ha parlato del suo passato difficile.