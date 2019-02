Amici 18, Federica Marinari passato difficile: “Ne ho viste di tutti i colori”

Federica Marinari Amici 18 in lacrime durante la lezione di canto

Oggi, ad Amici 18, abbiamo conosciuto meglio Federica Marinari, una delle ultime cantanti entrate nella scuola. Ha subito dimostrato di avere delle grandi potenzialità e una voce matura, ma qualche professore l’ha accusata di tirare il freno a mano: non si lascerebbe andare mentre canta. C’è un motivo preciso dietro a questo suo atteggiamento? Sì, e adesso Federica ne ha voluto parlare. Non è riuscita a trattenere le lacrime, ma sicuramente, dopo la puntata di oggi, affronterà i brani assegnatele e i suoi stessi inediti in modo diverso. Non penserà più a essere perfetta, a controllare le emozioni, ma diventerà un vulcano attivo, che sorprenderà tutti con la sua grande potenza. Ma cosa è successo precisamente nel passato di Federica di Amici 2019?

La confessione di Federica Marinari: cosa le è successo nel suo passato?

Durante una lezione di canto, la ragazza è scoppiata a piangere. La vocal coach le ha detto di dimostrare quello che è davvero e di rompere quel muro che mette tra lei e gli uditori. Federica ha spiegato così quello che prova: “Io so bene chi sono e so bene quello che ho dentro. Ma in passato ho fatto la promessa di non far trasparire tutte le mie emozioni. Ho solo 25 anni, è vero, ma da quando sono nata ne ho viste di tutti i colori”. Una confessione inaspettata, avvenuta subito dopo la litigata tra Mowgly e Alessandra Celentano.

Amici 18 gossip, Federica e Giordana: la nascita di una nuova amicizia

Federica si è poi confidata con Giordana Angi: “Tutto è partito perché ho nascosto i sorrisi nel cassetto e ho costruito un’armatura. Ho un casino dentro”. Periodo di grande turbamento anche quello di Alessandro Casillo, che vede sempre più lontano il Serale di Amici 18 per alcuni motivi particolari. Tutti i concorrenti si stanno impegnando duramente per accedere alla parte finale del talent show di Canale 5, anche Alberto Urso, che adesso sembra anche intenzionato a riconquistare Tish!