Alessandro Casillo, paura per il Serale di Amici: fan preoccupati per l’eliminazione

Serale Amici 18, Alessandro Casillo tra gli ammessi?

Alessandro Casillo arriverà al Serale di Amici 18? Qualche professore stravede per lui, qualcun altro non lo ritiene ancora maturo per iniziare quel nuovo percorso del talent show che potrebbe portarlo alla vittoria finale. Anche se, quest’anno più che mai, non si può parlare di vincitore annunciato. Non capitano mica Irama o i The Kolors tutti i giorni! Cantanti e ballerini si trovano su un livello medio-alto: i professori dovranno decidere chi saranno i più meritevoli di andare avanti e sembrerebbe che il parere del pubblico conterà solo durante la finale di Amici 2019, visto che Maria De Filippi è intenzionata a ritornare alle puntate registrate. Quelle in diretta non hanno entusiasmato e non hanno nemmeno raggiunto i risultati sperati.

Una nuova sfida per Alessandro Casillo: ce la farà?

Chi approderà al Serale di Amici di Maria De Filippi? Tish è la prima cantante ad avercela fatta mentre, tra i ballerini, sono stati scelti i pupilli di Alessandra Celentano: Raphael e Vincenzo. Proseguono il loro percorso quei concorrenti che hanno ricevuto una media molto alta. Alessandro Casillo non è fra questi e l’unico modo che avrebbe per andare avanti è quello di sfidare alcuni suoi compagni ed essere giudicato da esperti. Una nuova sfida, per Casillo, che cercherà di affrontare mettendoci tutto sé stesso: “Quando la vita ti mette davanti a una sfida è lì che tirerai fuori il meglio di te”. Il suo nuovo tatuaggio potrebbe avere un significato nascosto.

Fan preoccupati per Alessandro Casillo: Serale troppo lontano?

I fan sono preoccupatissimi: “Non puoi metterci tutta quest’ansia!”; “Ti stanno sottovalutando fin troppo. Non te lo meriti”; “Sì, ma quando farai questa sfida? Ci vediamo venerdì in puntata”; “Non puoi farmi vivere con l’ansia”; “Questo che significa?”. E tutto questo succede mentre Alberto Urso ha fatto un gesto inaspettato per Tish…