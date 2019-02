Amici 18, Alessandro Casillo nuovo tatuaggio e significato

Tatuaggio Alessandro Casillo prima del Serale di Amici 2019: un gesto importante

Alessandro Casillo di Amici 18 ha deciso di farsi un tatuaggio sul polso. Un periodo di profondi cambiamenti, per il cantante, che si è esposto molto durante le ultime puntate del talent show di Canale 5. Alessandro è a un passo dal Serale di Amici 2019. Riuscirà ad accedere al prossimo step? Non sarà facile, per lui, perché non ha una media molto alta come quella di Tish, per esempio, o del talentuosissimo Raphael. Da Io canto a Sanremo fino ad arrivare ad Amici di Maria De Filippi, Casillo ha fatto passi da gigante, ma se vuole veramente continuare il suo percorso, deve dimostrare quello che veramente vale. Quest’anno più che mai, gli insegnanti non si fanno poi così tanti problemi a eliminare i concorrenti… e infatti la classe di Amici 18 è stata stravolta!

Significato tatuaggio Alessandro Casillo

Ha parlato di come si è evoluto il rapporto con Giordana dopo la litigata, ma adesso è concentrato solo ed esclusivamente sul suo percorso e sulle amicizie che veramente valgono. Ha infatti deciso, assieme ad alcune persone speciali, di condividere un tatuaggio. Questa è la frase che ha scritto sulla pelle: “C’est ma vie”. Alessandro dice che questa è la sua vita e che nessuno potrà cambiarla. Il cantante ha scelto di usare il francese… una lingua che Giordana Angi parla molto bene. Anche lei ha deciso di condividere questo stesso tatuaggio?

Alessandro Casillo al Serale di Amici? Sempre più vicino

Alessandro Casillo è quindi in corsa per il Serale di Amici 18 così come altri cantanti che sicuramente arriveranno lontano. Un nome a caso? Alberto Urso, che ha deciso di chiudere definitivamente con Tish. Il loro rapporto, però, potrebbe cambiare, soprattutto se dovessero capitare nella stessa casetta… A proposito di coppie: avete visto Elena D’Amario e Timor Steffens insieme?