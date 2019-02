Alessandro Casillo chiarisce cosa è successo dopo la lite con Giordana Angi

Giordana Angi e Alessandro Casillo, cosa è successo davvero dopo la litigata ad Amici 18?

Cosa è successo tra Alessandro Casillo e Giordana Angi dopo il litigio? Non abbiamo mai visto l’ex protagonista di Io Canto così arrabbiato ad Amici 18! Si è sentito ferito dalle parole della cantante (ha confessato a Mameli che si accontenta di quello che scrive) e ha perso la pazienza, lasciandosi andare a un lungo sfogo: “Vuoi sentirti dire che sei più brava di me nella scrittura? Sì, ok… sei molto più brava! Magari non farò mai niente, ma non vorrei che fossi tu a giudicarlo. Sono stufo di sentirmi inferiore rispetto a voi. E ci sto male ogni volta. Preferisco che mi dici che non ti piaccio. Lo apprezzerei di più. Non arriverò mai al tuo livello di scrittura. Quello è il mio modo di fare. Scriverò canzoni di me**a per te”. Dopo queste parole, Alessandro e Giordana si sono chiariti e si sono lasciati andare a un lungo abbraccio. Ma il loro rapporto è davvero tornato come prima?

Amici 2019 news, il messaggio di Alessandro Casillo che chiarisce (quasi) tutto

Se, in passato, li vedevamo sempre insieme, adesso qualcosa è cambiato. E anche l’ultimo messaggio pubblicato su Instagram da Alessandro Casillo ha fatto sorgere qualche dubbio: “Sono emotivo. Chi mi conosce lo sa. Qualcuno lo starà imparando guardandomi in TV. A volte magari perdo il freno, a volte magari esagero, ma sono sempre sincero e non mi vergogno di essere me stesso”. Forse Giordana deve ancora “superare” quello che è successo ad Amici 2019 e la parole dette da Alessandro.

Giordana e Alessandro, amici più di prima? Nuovi progetti

Mentre Alessandro spiega com’è fatto, Giordana parla del video della sua canzone Casa e dei prossimi inediti che presenterà per la prima volta ad Amici di Maria De Filippi: “Ciao #rockerfamily, che fate oggi di bello? Qual è l’esibizione di ieri che vi è piaciuta di più? Sto iniziando a preparare nuovi brani che non vedo l’ora di farvi ascoltare. Vi amo”. Intanto sta facendo tanto chiacchiera la nuova polemica sollevata da Marco Alimenti contro Timor e il giudice che lo ha esaminato!