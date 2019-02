Marco Alimenti, messaggio contro Timor e polemica dopo Amici sull’eliminazione

Marco di Amici 18 ancora polemico: un altro messaggio contro Timor Steffens!

Un’altra polemica è scoppiata dopo l’eliminazione di Marco Alimenti di Amici 18! Il ballerino ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa: non solo ha scritto un messaggio per Timor Steffens (reo di aver bloccato il suo percorso nella scuola), ma anche al giudice che ha decretato il vincitore della sfida. Quest’anno più che mai, i concorrenti stanno cercando di far valere le proprie ragioni. E non sempre riescono ad avere la meglio. Marco, per esempio, dopo esser riuscito ad avere delle lezioni da parte di Timor, ha dovuto lasciare la scuola perché sconfitto da un ballerino scelto proprio dall’insegnante. La protesta degli allievi non ha sortito chissà quale effetto.

Un nuovo percorso per Marco Alimenti? Veronica Peparini crede in lui

Dopo aver raccontato di aver avuto un problema dopo Amici, Marco Alimenti ha scritto quest’ultimo messaggio su Instagram: “Prova a prendermi. Questa è la grinta con cui affronto la mia vita, la forza con cui mi rialzo sempre dopo una caduta. Tu non puoi fermarmi”. Chiusa una porta, si apre un portone; e magari questo portone verrà spalancato da Veronica Peparini, che ha confessato di vedere del talento in Marco e si è persino commossa quando ha dovuto salutarlo. Ma quello che ha fatto maggiormente chiacchierare è il post scritto dal ballerino sui motivi della sua eliminazione…

Amici 18, Marco Alimenti insoddisfatto per le motivazioni della sua eliminazione

“[…] Mi sono confrontato con validi professionisti dai quali ho cercato di ‘rubare’ il più possibile – ha scritto Marco di Amici 18 su Instagram –. La pressione psicologica è stata forte, a volte pesantissima, ma sono felice di essere sempre rimasto in piedi. L’unico rammarico è stato quello di uscire dal programma troppo presto, proprio quando sentivo che stavo crescendo come ballerino. L’importante è averlo fatto a testa alta. P.S. Non ho mai confuso Amici per un concorso di bellezza. E a quanto pare l’aspetto fisico non mi ha aiutato, anzi!”. Un’ultima polemica, questa, che si sgonfierà molto presto. Adesso i riflettori sono tutti puntati sul rapporto di Giordana Angi e Alessandro Casillo! Siete sicuri che tra loro non sia cambiato nulla dopo il brutto litigio avvenuto nella scuola?