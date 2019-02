Marco Alimenti, problemi dopo Amici 18: il racconto nella notte

Marco Alimenti dopo Amici 2019: un problema da risolvere per il ballerino eliminato

Non appena ha lasciato la scuola di Amici 18, Marco Alimenti ha dovuto risolvere un problema: qualcuno ha tentato di rubargli il profilo Instagram. Più diventano popolari e i più i malintenzionati aumentano: in passato era successo anche con Jefeo, che si è ritrovato senza nessuna foto! Marco, però, è riuscito a evitare il peggio e, non appena è riuscito a sventare il pericolo, ha subito voluto comunicare l’accaduto ai suoi follower: “Ciao ragazzi, buona sera a tutti. Oggi hanno provato ad hackerarmi il profilo, ma fortunatamente sono riuscito a tenermelo”. Dopo Amici, Marco è ritornato alla vita di tutti i giorni e questo sabato sera lo ha voluto passare con i suoi compagni. Ma ha già dimenticato quelli conosciuti nel talent show e che hanno lottato per lui?

Marco e Mowgly, l’amicizia durerà anche dopo Amici 18? Un messaggio speciale

No, Marco di Amici 18 porterà sempre con sé, dopo questa esperienza, anche dei legami importanti, come quello che ha creato con Mowgly: “Fratello, mi mancherai tantissimo. Ma vai tranquillo, non mi perderai! Oggi più che mai”. L’eliminazione avvenuta ad Amici di Maria De Filippi (al suo posto è entrato un ballerino adorato da Timor Steffens) non lo allontanerà di certo dal breaker, col quale è riuscito a creare un rapporto solido. Si sono divertiti tantissimo durante il percorso nella scuola e indimenticabili sono state le loro imitazioni di Alessandra Celentano e Rafael, il ballerino che è riuscito ad accedere prima degli altri al Serale di Amici 2019.

Amici news, dalla protesta di Marco alla rivolta di Daniel?

Per Marco Alimenti, i concorrenti di Amici 18 hanno fatto una protesta che ha dato al danzatore la possibilità di avere delle lezioni con Steffens, ma che lo ha messo direttamente in sfida. Una sfida che ha affrontato alla grande, senza però riuscire ad avere la meglio sull’avversario. Dalla protesta si passerà addirittura a una rivolta? Daniel ha spiegato che potrebbe succedere nella prossima puntata…