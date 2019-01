Amici 18, Daniel Piccirillo piange e sorprende: “Preparatevi a tutto!”

Daniel Piccirillo in lacrime ad Amici 2019: la tristezza del cantante

Daniel di Amici 18 non è riuscito a trattenere le lacrime. Avrebbe voluto continuare il suo percorso nella scuola, ma ha incontrato una difficoltà troppo grande da superare. Durante la sfida ha dato il meglio di sé, ma la sua avversaria è riuscita a essere più convincente, a dimostrare una maturità che lui ancora non possiede. Anche perché lui ha solo 18 anni. Comunque ha scritto e presentato dei brani credibili… altrimenti non sarebbe mai entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Ha inoltre trovato dei compagni con i quali ha creato un legame molto stretto: Alberto Urso è tra questi e anche Mameli, che ha speso per lui delle bellissime parole. Ecco cosa ha detto: “Io alla tua età scrivevo schifezze. Questa non è la fine di niente. Pensa a questa cosa. Non voglio darti solo conforto”.

Amici 18 news, Daniel scrive un importante messaggio ai fan

Daniel Piccirillo ha detto a tutti: “Vi voglio bene”. Porterà sempre nel cuore questa esperienza. Anche se potremmo rivederlo ad Amici di Maria De Filippi, visto che ha parlato di una “rivolta” da fare in puntata. Su Instagram, inoltre, ha avvertito i suoi fan di prepararsi a tutto: “È stata un’esperienza forte e intensa e io l’ho vissuta al pieno della mia età e senza mai perdere il sorriso e l’entusiasmo in quello che facevo. Sono fiero di me e del percorso che ho intrapreso perché ho avuto la possibilità di far conoscere la mia musica e soprattutto di conoscere persone splendide come voi. Questo è solo l’inizio di una grande avventura che io avrò il piacere di condividere con voi. Preparatevi a tutto. Prestissimo”.

Daniel non sarà l’unico eliminato di Amici: cosa succederà adesso?

Nuovi concorrenti usciranno da Amici 2019. Quest’anno la classe è stata veramente stravolta! Oltre all’uscita di Daniel, abbiamo assistito quest’oggi anche a quella di Ahlana, che ha dimostrato di avere un rapporto speciale con Alvis. Sono davvero fidanzati? Le prossime anticipazioni di Amici 18 non solo ci permetteranno di scoprire qualcosa di più sul loro conto, ma anche quello che succederà ai concorrenti rimasti della prima formazione della classe. Quelli che fino a questo momento hanno resistito a tutto. Anche a sfide difficili!