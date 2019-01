Alvis e Ahlana stanno insieme ad Amici? Piangono e lui non si trattiene

Ahlana e Alvis fidanzati: una coppia separata ad Amici 2019?

Qualcosina era già nell’aria! Abbiamo notato, nelle ultime puntate di Amici 18, che Alvis e Ahlana erano sempre insieme. Lui spesso le accarezzava i capelli mentre lei lo guardava con occhi pieni di dolcezza. Credevamo che tra i due fosse nata una bella amicizia e invece oggi ci hanno dimostrato che c’è qualcosa di tenero, tra di loro. Nonostante si conoscano da pochissimo (sono entrarti nella scuola di Amici di Maria De Filippi non molte settimane fa), sono riusciti a creare un rapporto speciale. Che probabilmente durerà anche al di fuori del talent show. Ahlana ha dovuto abbandonare Amici a seguito della sfida contro Ludovica, una cantante che è riuscita a stregare non solo il giudice ma anche tutti i concorrenti. Tranne Alvis, che ha avuto occhi solo per Ahlana!

Alvis e Ahlana di Amici 18 piangono insieme

Se per Alberto Urso e Tish c’è stato uno spiacevole colpo di scena, non si può dire lo stesso per Ahlana e Alvis di Amici 2019. Che sembrano coltivare un sentimento che potrebbe diventare sempre più grande. Non appena la ragazza ha cominciato a cantare, il rapper è scoppiato in lacrime. Non è proprio riuscito a trattenersi, tradendo delle emozioni che non erano sotto gli occhi di tutti. Dopo il verdetto, ha abbracciato quella persona per lui così speciale e hanno pianto insieme. Lacrime, nella scuola di Amici 18, anche per l’eliminazione di Daniel, che non è riuscito a nascondere quello che pensava. Intanto proseguono le sfide: sapete chi potrebbero essere eliminati questa volta?

Amici 18 news, cosa succederà adesso ad Ahlana e Alvis?

Prima di lasciare la scuola (e il suo Alvis), Ahlana ha salutato Alex Britti, al quale ha fatto dei particolari ringraziamenti: grazie a lui, infatti, la cantante ha potuto avere un percorso – seppur breve – all’interno del talent show di Canale 5. Sicuramente ci saranno delle stories su Instagram di Alvis e Ahlana insieme, anche se molti siano pronti a scommettere che lui si avvicinerà sempre di più a Tish… soprattutto adesso che duettano!