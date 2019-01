Tish e Alberto Urso rottura definitiva, lui pensa ad altro: “Mi batte il cuore!”

Amici 2019, Tish e Alberto si sono lasciati davvero: ecco cosa è successo

Altro che amore! Tra Alberto e Tish di Amici 18 è tutto finito. Proprio quando sembrava che il clima fosse diventato più disteso, abbiamo scoperto che i due hanno avuto un altro litigio. E questa volta hanno entrambi preso una decisione precisa. Al momento non si scambierebbero nemmeno mezza-parola. La relazione stava rendendo più complicato il loro percorso all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, per questo motivo hanno deciso di troncare. Scelta giusta o sbagliata? Solo il tempo darà loro le risposte che cercano. Ma hanno fatto comunque bene a concentrarsi sulla loro carriera: sono ad Amici primariamente per crescere artisticamente. Se poi arriva l’amore, è ben accetto ma non è di certo la priorità. Anche perché è più facile di quanto si creda venire eliminati dal talent show di Canale 5.

Alberto e Tish Amici 18, la svolta del tenore dopo la litigata

L’ultimo bisticcio ha portato Alberto Urso e Tish a prendere come decisione quella di cambiare squadra. La produzione ha accettato. Giordana Angi ha preso il posto di Tish e adesso sta preparando un duetto proprio con Alberto (come ha fatto fino alla settimana scorsa la cantante dai capelli rossi). Giordana e Alberto stanno preparando O sole mio e il duetto rende sempre più entusiasta Alberto, che ha detto: “Mi fa strano. Fai questa canzone in maniera così pulita!”. Anche Giordana ama lavorare con Alberto – ha già dimenticato Mameli – e no, tra i due non c’è qualcosa di tenero.

Alberto Urso di Amici pensa ad altro, addio Tish!

Dopo le mille incomprensioni con Tish, Alberto Urso di Amici 2019 ha ascoltato il suo inedito Indispensabile per la prima volta in radio: “Mi batte il cuore! Mi fa strano”. Mentre Tish sembra sempre più vicina ad Alvis, Daniel pensa e ripensa a una ballerina… C’è da dire che quest’ultimo periodo non è per niente spensierato per i concorrenti di Amici 18 visto che ci sono state (e ci saranno) nuove eliminazioni inaspettate!