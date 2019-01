Daniel Amici innamorato di una ballerina professionista, ma Maria lo frena!

Daniel fidanzato o single? Ora ha perso la testa per una ballerina professionista di Amici 18

Daniel Piccirillo ha perso la testa per un ragazza! Oggi ha seguito con molta attenzione la sfida di latino-americano e soprattutto i movimenti di Francesca Tocca… Maria De Filippi si è immediatamente accorta del grande coinvolgimento del cantante e infatti gli ha posto delle precise domande. E Daniel di Amici 18, senza girarci troppo attorno, le ha confessato di esser stato colpito dalla bellezza della ballerina. Il giovane allievo della scuola ha fatto sempre intendere di essere single e in ogni sua foto postata su Instagram c’è sempre un cuore in frantumi: cerca la fidanzata giusta che possa ricomporre i pezzi? Francesca Tocca non sarà però la “prescelta”.

Daniel innamorato perso di Francesca Tocca, Maria De Filippi lo frena

Maria De Filippi ha frenato Daniel di Amici: “Lei è sposatissima. Fa anche lui il ballerino”. E suo marito è il famosissimo Raimondo Todaro, un grande campione di latino-americano ma anche un personaggio fisso di Ballando con le stelle. Daniel ha accettato il due di picche facendo il simpatico: “Io lo so che dovrei fare il ballerino in un’ altra vita!”. Ha fatto tanto chiacchiera anche un’altra professionista, che è stata pizzicata insieme a Timor Steffens, l’insegnante che ha messo a rischio eliminazione Marco Alimenti.

Gossip Amici 2019 e polemiche, cosa sta succedendo nella scuola?

Daniel non è fidanzato. E non ha trovato l’amore ad Amici 2019. Discorso diverso per Tish e Alberto Urso? Ora sono emerse delle novità importanti sulla coppia! Oltre al gossip, quello che sta facendo discutere in questo momento è la decisione che ha preso Timor Steffens su Marco Alimenti. La protesta, alla fine, è servita a ben poco. I professori si sono nuovamente scontrati, ma è chiaro che qualcosa del regolamento dovrebbe essere cambiato, altrimenti potrebbero verificarsi anche in futuro problemi di questo tipo.