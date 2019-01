Alberto e Tish Amici 18, il tenore sorprende: “Splendida giornata” con la fidanzata?

Tish e Alberto, amore vero ad Amici 18? Le ultime notizie

Tish e Alberto Urso stanno di nuovo insieme. Questo pensa la stragrande maggioranza dei loro fan. Sotto alle loro foto di Instagram, sono onnipresenti i commenti di quelli che fanno il tifo per loro… come coppia! Ad Amici 2019, sono riusciti a catalizzare l’attenzione perché la loro tenera relazione è riuscita a entrare subito nel cuore dei telespettatori. Non hanno fatto chissà quali gesti d’amore, ma quelle piccole litigate di gelosia, quelle attenzioni date fuori dal talent show e quei magici momenti passati insieme, hanno entusiasmato tutti. E ora vogliono sapere sempre le ultimissime sulla loro storia d’amore! Ma si può davvero parlare d’amore? Ogni messaggio che scrivono viene sempre interpretato in un modo solo: in una dedica romantica. Come l’ultima.

Tish e Alberto di Amici, giornata speciale insieme? Il messaggio del tenore

“Buongiorno a tutti! Cominciamo questa splendida giornata… voi come state?”. Parole, queste di Alberto Urso, che hanno scatenato i fan: gli hanno chiesto – senza troppi giri di parole – se è stata la fidanzata (Tish) ad avergli reso meravigliosa la giornata. Alberto, ovviamente, non ha risposto. Non lo fa mai quando si parla dei gossip di Amici 18. Tish fa lo stesso. Sappiamo, però, che Alberto e Tish continuano a frequentarsi fuori dalla scuola e che forse l’amore è sbocciato davvero… forse! Aspettiamo una loro conferma. Al Serale di Amici di Maria De Filippi non potranno più sfuggire. Vedremo presto quella prima foto di coppia di cui tanto si è parlato?

La protesta rompe gli equilibri della scuola di Amici 2019: Tish in difficoltà

Alberto e Tish di Amici 18 sono in ottimi rapporti, dunque. Lo stesso non si può dire di Tish e degli altri concorrenti, dopo i dubbi che ha avuto la cantante sulla loro decisione di abbandonare la scuola. Il protagonista di questa protesta è senza dubbio Marco Alimenti: è iniziata proprio per salvarlo dall’eliminazione! Ma cosa è successo a Marco dopo l’ultima registrazione di Amici?