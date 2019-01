Tish e Alberto Urso, prima foto di coppia ufficiale? Fan impazziti

Alberto Urso e Tish, news fuori da Amici 18: cosa sta succedendo?

Tutti vogliono sapere se Alberto Urso e Tish sono tornati insieme. Durante l’ultima puntata andata in onda di Amici 18, hanno dichiarato di essersi riappacificati. Ma questo non significa che sono fidanzati. Magari hanno cominciato tutto da zero, frequentandosi come se fossero due perfetti sconosciuti. Quello che delude i fan della coppia è la mancanza di foto di Tish e Alberto insieme. Se, in passato, le stories di Instagram avevano sempre loro come protagonisti (le colazioni della coppia sono diventate memorabili!), adesso si concentrano solo su loro stessi o su altri compagni. Basti pensare all’amicizia che è nata all’improvviso tra Alvis e Tish: i due sono inseparabili e lo si capisce benissimo dalle loro stories.

Prima foto ufficiale di Tish e Alberto in arrivo? La richiesta dei fan

Ultimamente Tish è stata beccata col rapper Biondo (ex concorrente di Amici di Maria De Filippi) e, com’è normale che fosse, il gossip è scoppiato. E tutti si sono chiesti: ma con Alberto Urso non ci potrà essere più futuro? Sono tutti in attesa della foto ufficiale di Alberto e Tish. Ecco quello che si legge sotto all’ultima foto postata dal tenore: “A te un cuore… e a Tish ovviamente!”; “Sì, ok. Ma noi aspettiamo una foto con Tish, eh”; “Ma una Tish lì vicino, no eh? Chiedo troppo?”. Molto probabilmente hanno deciso di riprovarci, ma senza dare gossip in pasto ai loro follower.

Amici 2019 news: gli ultimi momenti più importanti successi nella scuola

Mentre Tish e Alberto di Amici 18 stanno facendo chiacchierare per la loro storia altalenante, si sta consumando un litigio mai visto tra i professori nella scuola! Avrà un risvolto positivo o negativo? News e gossip di Amici 2019 non mancano mai: sappiamo sempre tutto quello che succede all’interno del talent show di Canale 5. Anche se qualcuno dei concorrenti ci sta nascondendo dei segreti sulla propria vita privata… Avete letto quello che abbiamo scoperto su Alessandro Casillo?