Alessandro Casillo ripensa all’ex fidanzata? “Soffro, non ho detto alcune cose”

Ex fidanzata di Alessandro Casillo: l’ultimo inedito dedicato a lei?

Ogni volta che ricorda la sua storia d’amore con l’ex fidanzata, Alessandro Casillo diventa buio in viso. Un tasto dolente, per lui, ma il più delle volte è lui stesso a premerlo. La maggior parte delle sue canzoni sono nate da questa relazione finita male. Malissimo per lui perché ha continuato ad amare per un lungo periodo questa ragazza senza veder contraccambiato il suo sentimento. E comunque anche adesso, quando i suoi pensieri vengono rivolti al suo passato felice con lei, trattiene a stento le lacrime. Lo abbiamo visto più volte ad Amici 2019 commuoversi per canzoni che gli riportavano alla mente dei ricordi vissuti intensamente con la sua vecchia fiamma. Anche l’ultimo suo inedito – intitolato non a caso Perché non amici – sembra proprio che abbia dei chiari riferimenti alla sua storia d’amore.

Amici news, Alessandro Casillo spiega il significato di “Perché non amici”

Durante l’ultima puntata andata in onda di Amici 18, Alessandro Casillo ha parlato del suo brano (al momento al secondo posto su iTunes): “Le parole che possono rappresentare bene la mia canzone sono ‘orgoglio’, ‘bisogno’, ‘amore’ ed ‘esperienza’. Ho avuto bisogno di scrivere questo brano e sfogarmi. Sono molto orgoglioso e infatti non ho detto alcune cose. Parlo di un amore finito con diverse sfaccettature. Soffro e sto male perché questa è stata l’unica cosa che non volevo succedesse. E le dico perché non restiamo amici”. Alessandro, però, ha trovato una persona che riesce a tirargli su l’umore: avete saputo cosa hanno fatto durante l’ultima notte passata insieme?

Alessandro Casillo ha trovato una persona speciale ad Amici 2019

La vita privata di Alessandro Casillo non è segreta così come quella della sua più grande amica, Giordana Angi. Sono uniti da un legame speciale, nato durante la loro partecipazione al Festival di Sanremo. La loro amicizia durerà sicuramente anche al di fuori della scuola di Amici di Maria De Filippi: ci sono pochi rapporti così autentici in questa edizione del talent show… Tish e Alberto Urso avevano fatto sognare per la loro storia, ma adesso hanno deluso tutti prendendo una precisa decisione. Anche se il tenore di Amici non si è ancora arreso!