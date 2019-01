Tish e Alberto Urso ultime notizie, lui vuole riprovarci: “Mettici il cuore”

Alberto Urso e Tish, news Amici 2019: la storia non è ancora morta?

La curiosità nei confronti di Alberto Urso e Tish diventa sempre più forte. I fan vogliono sapere il prima possibile qual è il loro reale rapporto fuori da Amici 18, visto che all’interno della scuola non si rivolgono nemmeno la parola. Se lo fanno è solo perché devono provare i duetti. Gli ultimi attriti hanno rovinato la loro relazione, che però non è definitivamente morta, visto che il tenore, più di una volta, ha tentato un approccio con Tish. Lei, gelida, o ha fatto finta di nulla o gli ha rivolto contro delle parole che non concedono nessuna replica. Da quando il loro rapporto si è incrinato, Tish è diventata molto più pungente e speriamo che quello che è successo tra i due non influenzi negativamente le sue performance.

Amici gossip, Alberto Urso vuole riprovarci con Tish? Il messaggio

Se Tish ha detto chiaramente ad Alberto Urso di starle lontano, quest’ultimo non demorde, preferendo dei messaggi scritti su Instagram ad abbracci o carezze. Ecco qual è stato il suo ultimo post: “Tu mettici il cuore, sempre!”. Un hashtag ci è saltato all’occhio: #avantialberto; un hashtag che può essere interpretato in due modi: o si auto-incoraggia a fare del suo meglio per conquistare l’ex fidanzata o si fa forza per voltare pagina. E l’ultima interpretazione non è assurda, visto che si moltiplicano gli indizi che ci fanno capire che a Tish piacerebbe adesso un altro ragazzo!

Tish e Alberto Amici 18, cosa c’è da sapere ancora sui due cantanti?

I fan hanno consigliato ad Alberto Urso di non centrarsi solo su Tish… ha un percorso ad Amici di Maria De Filippi da portare avanti! Questi sono i messaggi-tipo che ha ricevuto: “Tu sei un ragazzo che in ogni cosa ci mette il cuore. Ti meriti una ragazza dolcissima, che ti apprezzi per la splendida persona che sei”; “Alberto, non ascoltare nessuno (Tish), ascolta il tuo pensiero e vai avanti. Chi ti vuole deve sentirsi onorata e pensare che stare con te sarà meraviglioso”. A proposito di vecchie fiamme: Alessandro Casillo ha fatto un’importante confessione sulla sua ex!