Biondo e Tish si incontrano nella notte dopo Amici 18: un’incredibile scoperta!

Amici gossip, Biondo e Tish serata insieme: ecco cosa è successo dopo la puntata

Tish e Biondo sono stati pizzicati insieme in un locale. E Alberto Urso dov’era? Anche lui era presente alla serata. Ma ha preferito mantenere una certa distanza dalla ragazza. Ci sono stati anche altri concorrenti di Amici 18 (non tutti) che si sono divisi in due gruppi. Non vanno tutti d’accordo. C’è chi ha preferito avere una serata tranquilla andando a cena o restando in hotel a riposare e chi invece si è divertito come un pazzo in discoteca! Tish e Alberto Urso sono fra questi ultimi. E il loro rapporto ha fatto di nuovo chiacchierare. Sono davvero fidanzati o stanno cercando di essere amici? Intanto la foto che la cantante ha pubblicato insieme al rapper Biondo ha fatto nascere alcuni pettegolezzi…

Grande simpatia fra Tish e Biondo! Alberto Urso osserva

Cosa c’è fra Biondo e Tish di Amici 2019? Niente, assolutamente niente. Solo una grande simpatia, nata ieri nella notte, tra l’altro. Andava chiarito perché non sono pochi i fan di Alberto Urso che hanno chiesto a Tish di fare chiarezza nel suo cuore, dopo quello che ha detto sulla sua “storia” col tenore ad Amici. Tish non vuole parlare d’amore… preferisce aprire birre con le mani! Ha postato, tra le varie Instagram stories, anche una del suo dito ridotto male: “Aprire le birre con la mano got me like”.

News Amici 2019: cosa sta succedendo ai concorrenti?

Sono stati invece beccati insieme in un altro locale Timor Steffens ed Elena d’Amario. Si spengono le luci dei riflettori del talent show, ma si accendono quelli di Instagram! Sappiamo infatti tutto quello che fanno (concorrenti e insegnati) attraverso le numerose stories che sempre pubblicano. Oltre a questo, sappiamo anche – per esempio – cosa è successo davvero a Marco Alimenti dopo Amici di Maria De Filippi. La decisione presa da Timor pesa come un macigno!