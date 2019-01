Cosa è successo a Marco Alimenti dopo Amici 18? La reazione del ballerino

Marco Alimenti eliminato ad Amici 2019? Il ballerino rischia grosso

Marco Alimenti rischia di essere eliminato definitivamente ad Amici 18. Solo se Timor Steffens dovesse cambiare idea su di lui – cosa alquanto improbabile – potrebbe ritornare a essere ufficialmente un concorrente in corsa per il Serale. Se, durante i casting, Timor sembrava convinto dalla bravura di Marco, poi nel corso del tempo ha capito di essersi sbagliato: trova che il ballerino non sia all’altezza di alcune coreografie e che quando balla (e soprattutto quando parla) dimostra di essere presuntuoso. Critiche, queste, che non sono scivolate addosso a Marco, che ha risposto a tono. Questa sua reazione ha dato a Timor la conferma di quanto aveva detto.

Cosa sta succedendo a Marco Alimenti? Il messaggio ai fan

Non appena è terminata l’ultima puntata andata in onda di Amici 2019, Marco Alimenti ha preferito non dare adito ad ulteriori polemiche per quello che gli ha detto Timor Steffens (che lo abbiamo visto divertirsi di notte assieme a Elena d’Amario). Cosa ha fatto, allora? Ha scritto questo semplice messaggio su Instagram: “Ci vediamo tra sette giorni”. Con queste parole, pare proprio che il ballerino verrà allontanato dalla scuola per una settimana intera e preparerà le coreografie con Veronica Peparini: assieme dovranno cercare di convincere Steffens della sua bravura. Basteranno questi pochi giorni per fargli cambiare idea?

Marco Alimenti riuscirà a convincere Timor Steffens? Sette giorni sono pochi

In questo periodo (che è coinciso con gli attriti avuti con Timor Steffens), Marco Alimenti ha pubblicato post su Instagram sia motivazionali sia malinconici: “Credi sempre in te stesso, credici!”; “Afferrami con le tue mani e non lasciarmi più”. Quest’ultimo è dedicato a una persona speciale? Anche Alessandro Casillo dedica frasi e canzoni a una persona che porterà sempre nel cuore. Nella puntata del sabato di oggi, non ha fatto discutere solo la decisione di Timor, ma anche le parole usate da Rudy Zerbi contro Giordana Angi!