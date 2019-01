Elena d’Amario e Timor Steffens bellissimi insieme, serata speciale dopo Amici 18

Amici 2019 news, Timor ed Elena insieme dopo la puntata: una grande intesa

Timor Steffens ed Elena d’Amario hanno deciso di passare una serata divertente insieme dopo l’ultima registrazione di Amici 2019. Con loro anche gli altri ballerini del cast. Tutti credevano che l’insegnante sarebbe ritornato a casa una volta terminata la puntata (visto che ha diversi impegni in Europa) e invece ha sorpreso tutti divertendosi come un pazzo con Elena! Hanno ballato e riso insieme… e ovviamente le stories di Instagram non sono mancate. Il coreografo ha stretto un ottimo rapporto con tutti i ballerini professionisti di Amici 18, anche perché non ci sono chissà quanti anni a separarli: Timor Steffens ha 31 anni e, nonostante la sua giovanissima età, ricopre un ruolo importante all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Cosa c’è tra Timor Steffens ed Elena d’Amario? La verità

No, non c’è nessuna frequentazione in corso tra Elena e Timor di Amici. Si sono semplicemente divertiti insieme. Questo professore sta facendo anche chiacchierare per delle foto che dimostrano com’era veramente dieci anni fa… avete notato qualche differenza particolare? Quello che ha fatto maggior rumore è la sua scelta di eliminare Marco Alimenti da Amici 18! Sì, ha preso questa decisione dopo aver ripetuto un’infinità di volte al ballerino che non avrebbe potuto lavorare con lui né ora né mai. Lo ritiene troppo arrogante e per niente in linea col suo stile.

Gli ultimi gossip di Amici 2019: gli amori vanno e vengono…

Se tra Elena d’Amario e Timor Steffens c’è solo una bella amicizia (e lo precisiamo di nuovo), come procede invece la relazione tra Tish e Alberto Urso? Forse non è tutto perduto, soprattutto perché il tenore ha fatto dei gesti inaspettati. Ci regaleranno ancora tante emozioni e sicuramente scopriremo di più sulla vita privata di Timor Steffens di Amici 2019. Cosa ci nasconde questo professore?