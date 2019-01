Amici 18 anticipazioni, Marco eliminato da Timor e Giordana in sfida: cos’è successo

Anticipazioni Amici 18: cosa succederà nella puntata di sabato 19 gennaio

Le anticipazioni di Amici 18 per la puntata di sabato 19 gennaio 2019 vedono Daniel salvo dalla sfida. Proprio oggi, nel daytime su Canale 5, abbiamo visto che le due squadre sono state chiamate a decidere un allievo della squadra avversaria che sarebbe andato in sfida in caso di sconfitta. Sparta ha scelto di mandare in sfida Daniel, Atene invece ha indicato Alberto. Oggi però c’è stato il colpo di scena, mentre Marco Alimenti è a forte rischio eliminazione. Come ben saprete, le puntate non sono in diretta ma vengono registrate il giorno prima solitamente e infatti si è appena conclusa la registrazione di ciò che vedremo domani. Sappiamo così dirvi che la puntata si aprirà direttamente con la sfida a squadre. Vediamo nei dettagli cosa vedremo domani!

Amici 2019, anticipazioni sabato 19 gennaio: prima sfida, Sparta vince ancora

Dopo i cambiamenti nelle squadre, Atene e Sparta si sono affrontate ancora. Nella prima manche, c’è stato il duetto: Giordana e Alvis contro Tish e Alberto. Hanno vinto questi ultimi, che intanto stanno vivendo un tira e molla nella scuola. In particolare, Rudy Zerbi ha ritenuto Giordana da zero e questo ha penalizzato molto l’esito dell’esibizione. Nella seconda manche, Raphael ha vinto contro Mowgly. Infine, Tish ha portato a casa il punto contro Mameli e la vittoria è andata a Sparta. Come fanno sapere le anticipazioni di Amici del Vicolo delle News, Alex Britti si è detto contrariato per la scelta del brano di Mameli mentre Zerbi gli ha dato un voto alto. In sfida ci sarebbe dovuto andare Daniel, ma i professori non hanno accettato la scelta della squadra avversaria. La decisione è passata alla squadra di Atene, alla fine in sfida è andata Giordana e ha vinto. Il giudice è stato Carlo Di Francesco.

Anticipazioni Amici sabato 19 gennaio: Timor elimina Marco temporaneamente

Nella seconda sfida, Jefeo ha perso contro Alvis – che è una conoscenza della nuova opinionista dell’Isola dei famosi -. A questo punto della puntata, sulla sfida tra Vincenzo e Marco, c’è stato un bel colpo di scena: Timor ha chiesto l’eliminazione di Marco. Il professore per tutta la settimana ha detto al ballerino che non ha intenzione di lavorare con lui, così è arrivato al punto di chiedere la sua eliminazione definitiva. Veronica Peparini si è opposta e, secondo il regolamento, Marco avrà la possibilità di lavorare insieme a lei e poi riproporsi davanti a Timor per essere riammesso. In puntata, però, ha dovuto lasciare lo studio e ha anche tolto la maglietta da allievo di Amici di Maria De Filippi. Successivamente si sono sfidati Giordana e Alessandro, ha vinto la prima e la vittoria è andata ad Atene. Alberto ha affrontato la sfida e ha vinto. Le anticipazioni di Amici 2019 di sabato 19 gennaio terminano con la sfida degli inediti tra Alessandro e Mameli. Per il pubblico la vittoria è andata al primo, ma la commissione ha premiato Mameli.