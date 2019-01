Alvis di Amici 2019 è il nipote di Alba Parietti? Un post su Instagram scatena i fan

Amici 2019, Alvis vince la sfida contro Giacomo Eva: il pubblico si scatena

Alvis è un nuovo cantante di Amici 2019, ma è già esploso il caso su di lui. La sua entrata nella scuola è arrivata con una sfida voluta fortemente da Rudy Zerbi, che lo reputa un talento. Il professore ha scelto Giacomo Eva come sfidante, mandando al suo posto Alessandro Casillo che pure indossava la felpa rossa col punto interrogativo. Giacomo ha dovuto lasciare il suo posto ad Alvis, a giudicare la sfida è stato Charlie Rapino. Hanno cantato un inedito e una cover a testa e alla fine il giudice esterno ha assegnato il banco ad Alvis, ma sui social network pare che il pubblico non sia molto d’accordo con questo esito. L’ultima scoperta sul nuovo cantante potrebbe accendere ancora di più la polemica.

Alvis è il nipote di Alba Parietti? Il post su Instagram

Purtroppo in molti si sono riversati sul profilo Instagram di Alvis per protestare, non rendendosi conto che lui non ha colpe sull’uscita di Giacomo. Ma è sul profilo Instagram di Alba Parietti che c’è stato il colpo di scena! La nuova opinionista dell’Isola dei famosi, infatti, ha scritto delle parole sospette appena ha visto Alvis ad Amici: “Tenete d’occhio il mio ‘nipotino’ Alvise… Me lo ritrovo ad Amici è un vero talento e io tifo per lui […] e #rudizerbi sembra pensarla come me”. Dunque Alvis è il nipote di Alba Parietti? L’opinionista sarebbe la zia del cantante? Appena si è diffusa la voce, in tanti hanno già chiesto a gran voce di sapere la verità e c’è stato addirittura chi ha ritenuto Alvis raccomandato solo perché parente di un Vip. La verità, però, potrebbe essere tutt’altra.

Alvis e Alba Parietti, la verità sul nuovo cantante di Amici 2019

Il fatto che Alba nel suo post su Instagram abbia usato le virgolette alla parola nipotino, in realtà, lascia pensare che non sia figlio di un fratello o una sorella e che quindi non sia realmente sua zia. Piuttosto potrebbe essere il figlio di una sua cara amica, che avrà visto crescere e che per questo lo considera un nipote. Altrimenti perché usare le virgolette, se fosse davvero sua zia? Alvis e Alba Parietti potrebbero intervenire per chiarire il loro rapporto, ma in ogni caso molto presto la polemica si placherà. Il pubblico riuscirà ad affezionarsi ad Alvis di Amici 2019, nonostante abbia preso il posto di Giacomo.