Timor Steffens da piccolo, foto prima-dopo insegnante Amici: ecco com’è cambiato

Foto Timor Steffens di dieci anni fa, ecco com’era il professore di Amici di Maria De Filippi

La foto del prima e del dopo di Timor Steffens ha fatto impazzire i fan! Su Instagram è stato travolto da uno tsunami di complimenti. Sì, perché l’insegnante di Amici 2019 bello è adesso e bello era prima, precisamente quando aveva 21 anni (adesso ne ha 31). Anche lui non si è tirato indietro: ha preso parte alla #10yearchallange come tanti altri personaggi famosi. Timor aggiorna spesso il suo profilo Instagram per mantenere sempre vivo il rapporto con i suoi follower che, dopo la partecipazione ad Amici 18, si sono raddoppiati. E aumenteranno ancora. Il professore Steffens non piace solo come ragazzo (non passa di certo inosservato), ma anche come ballerino e coreografo; inoltre, dalla sua parte, ha tutte le fan di Miguel Chavez che stravedono per lui, quello che al momento sembra essere il suo pupillo.

Timor Steffens era diverso prima di Amici 18? La reazione dei fan

La foto di Timor Steffens da piccolo ha scatenato diverse reazioni. Nessuna negativa. Nonostante siano passati dieci anni tra una foto e l’altra, il professore di Amici 2019 non è cambiato poi molto: certo, adesso è più maturo, ma non c’è stata chissà quale trasformazione nel corso del tempo (invece sarebbe avvenuto uno strano cambiamento al viso di Gemma Galgani). I commenti sotto alla foto sono stati più o meno sempre questi: “Sei grandissimo professionalmente e anche molto bello”; “Sei veramente il top! Un bravissimo ballerino e una bella persona”; “Poco bello dicevano… sì sì”; “Ti adoro, sei fantastico!”.

Amici 2019 news: cosa sta succedendo nella scuola?

Oltre a essere molto attivo su Instagram, Timor Steffens è molto presente ad Amici di Maria De Filippi, dove dà sempre dei consigli preziosi ad alcuni ballerini… mentre ad altri ha detto di non voler collaborare con loro perché non riescono a fare come vorrebbe il suo stile.