Gemma Galgani si è rifatta? Dama distrutta: “Santa chirurgia, poi dici a Tina” (Foto)

Gemma Galgani rifatta o naturale? Foto prima-e-dopo fa scatenare i follower!

Quali ritocchini si è fatta Gemma Galgani? I follower di Instagram lo vogliono sapere al più presto. E, dopo aver visto la sua foto del prima e del dopo, la loro curiosità è aumentata. Molti notano dei cambiamenti che, secondo Gemma, non ci sarebbero in realtà mai stati. Forse è merito del trucco, forse Uomini e Donne le fa bene, ma per molti suoi fan la bella dama è ringiovanita in questi ultimi dieci anni con altri metodi. Quello che ha modificato di sé – e non c’è bisogno di indagare chissà dove per scoprirlo – sono i suoi denti: a Selfie (programma condotto da Simona Ventura che pare non verrà mai più riproposto), Gemma Galgani è stata seguita da un esperto dentista che ha migliorato notevolmente la sua dentatura. Adesso può infatti sfoggiare dei bellissimi denti. Sono bastati loro per farla apparire fresca come una rosa?

Uomini e Donne news, critiche a Gemma Galgani per i presunti ritocchini

La foto prima-dopo di Gemma Galgani è stata commentata dalla dama di U&D in questo modo: “Dieci anni di me, di voi. Non sarei potuta mancare al #10yearschallenge. Mai na gioia 2019!”. Uno scatto che ha fatto scatenare una chiassosa polemica. Ci sono stati infatti numerosi follower convinti che sia ricorsa più volte alla chirurgia estetica per non invecchiare nel tempo. Eccone alcuni: “Sei ringiovanita in dieci anni. Merito di fratello bisturi e fratello botox?”; “I miracoli esistono davvero”; “Sì, e santa chirurgia! Poi dici a Tina”; “L’unica a ringiovanire dopo dieci anni”; “Sei ringiovanita”. Commenti simili a quelli scritti contro Selvaggia Roma… ma a lei sono stati ancora più pesanti visto quello che è successo con Francesco Chiofalo!

La battuta di Gemma Galgani sul tempo che passa

Gemma Galgani ha sempre affermato di non essersi mai affidata a un chirurgo estetico. Sotto alla sua ultima foto ha poi simpaticamente detto che ha una santa che la protegge dall’invecchiamento e dalle critiche feroci. Come quelle di Tina Cipollari, per intenderci. Restando nel variegato mondo di Uomini e Donne, non possiamo evitare di parlarvi dello spavento di Mara Fasone avvenuto nella notte e della strana proposta di matrimonio a Giulia De Lellis da parte di Irama.